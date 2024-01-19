Новосибирский театр впервые представит оперу с декорациями, сделанными с помощью ИИ

Постановку можно будет увидеть 26 января

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) 26 января представит оперный спектакль "Сказка о царе Салтане", в котором впервые будет использовано декоративное оформление, созданное с помощью искусственного интеллекта.

"Когда мы обсуждали с режиссером Вячеславом Стародубцевым концепцию видеооформления спектакля "Сказка о царе Салтане", помимо разговора о сюжетных деталях и конфигурации проекционных плоскостей, как всегда, существенное внимание было уделено стилистике. Стояла задача сделать оформление одновременно уникальным, оригинальным, даже необычным, но при этом не потерять исконно народные мотивы и озорное настроение самого произведения. Было решено: вот он "звездный час" современных технологий. И именно они помогут нам в решении этой непростой задачи. Работая над видеооформлением этого спектакля, я надеюсь, что в том числе благодаря нашему подходу нам удастся получить нечто весьма необычное, яркое и интересное как для детской, так и для взрослой аудитории", - приводятся в сообщении театра слова видеохудожника Вадима Дуленко.

Для создания декоративного оформления художник использовал нейросети. Полученные изображения впоследствии дорабатывались вручную. Дуленко отметил, что искусственный интеллект позволяет упростить работу над оформление спектаклей. "Уровень технического прогресса наконец-то позволил реализовать задумки, изобретенные несколько десятилетий назад, на должном техническом уровне. Компьютеры преображают работу над декорацией, оставляя человеку чистое интеллектуальное творчество - реализацию семантического опыта, раскрытие культурологических, искусствоведческих и исторических знаний и возможность художественного творчества на кардинально новом уровне", - цитирует его пресс-служба.

Премьера спектакля "Сказка о царе Салтане", основанная на одноименной сказке Пушкина, приурочена к 225-летию со дня рождения поэта и 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова. Опера будет представлена 26-28 января на Малой сцене НОВАТа. Постановка входит в цикл оперных спектаклей для детей "Пушкиниана", который был запущен главным режиссером театра Вячеславом Стародубцевым. Премьера первого спектакля - оперы "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" - состоялась в 2021 году.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Его здание является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами.