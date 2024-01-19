В Калининграде открылась выставка графических работ художников блокадного Ленинграда

В экспозиции более 100 предметов из фондов Музея современной истории России и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Выставка работ художников блокадного Ленинграда открылась в областном историко-художественном музее в Калининграде в рамках проекта "Музы непокоренного города. К 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда". В экспозиции более 100 предметов из фондов Музея современной истории России и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе калининградского музея.

"Выставка будет работать в Калининграде до 25 февраля. Организаторами выступили Президентский фонд культурных инициатив, Российское историческое общество и Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр народного просвещения", - сообщили в пресс-службе.

Калининградский областной историко-художественный музей стал первым, где стартовал проект. Позже экспозиция будет развернута в Москве - в Музее современной истории России, а затем - в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

В экспозиции представлены в том числе работы Веры Зенькович, Елены Марттилы, Анны Остроумовой-Лебедевой, Алексея Пахомова, Александра Харшака и Соломона Юдовина, создававших художественную летопись блокадного времени. В рамках проекта представлена часть уникальной коллекции художника Александра Блэка, хранящейся в фондовом собрании Музея современной истории России. Мастер каждый день делал зарисовки повседневной жизни осажденного города в течение первых десяти месяцев блокады - в условиях холода, голода, непрерывных бомбежек. Он рисовал на разных разноцветных листах, а иногда даже на кусках обоев.

Ленинградские художники работали для "Окон ТАСС" (серия советских агитационных плакатов с призывами к защите Родины), готовили плакаты для издательства "Искусство", оформляли призывные пункты. Особое значение для сохранения художественных и материальных ценностей имела их работа по маскировке Ленинграда.

Для выставки на основе уникальных фотодокументальных материалов, кадров хроники подготовлены специальные мультимедийные программы, которые раскрывают беспрецедентный в мировой истории духовный феномен военного времени, когда деятели культуры в период блокады не только помогали городу выжить, но и показали всему миру силу человеческого духа.