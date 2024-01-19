В Петербурге представили портреты Ленина 1920-х и 1930-х годов

На выставке также есть уникальные рисунки, выполненные еще при жизни Владимира Ленина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Выставка "Увековечить образ", приуроченная к 100-летию со дня смерти Владимира Ленина, открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Как рассказал корреспонденту ТАСС заведующий сектором изобразительного искусства и тиражированной графики музея, куратор выставки Алексей Бойко, посетители смогут увидеть уникальные изображения Ленина.

"Выставка посвящена образу Ленина и тому, как этот образ создавался непосредственно в искусстве. У нас представлены работы 1920-1930-х годов, это как живопись и графика, так и скульптура. Среди них есть также весьма уникальные рисунки, которые были выполнены художниками еще при жизни Ленина и писались с натуры, это картина довольно известного мастера Натана Альтмана и карандашный рисунок, сделанный соратником Ленина Пантелеймоном Лепешинским во время их пребывания в ссылке", - рассказал Бойко.

По его словам, отдельное внимание на выставке уделено конкурсу на создание памятника Ленину у Финляндского вокзала. Посетители смогут увидеть архивные фотографии с выставки в Академии художеств 1924 года, которая служила неким итогом этого конкурса, а одна из скульптур даже представлена в оригинале.

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.