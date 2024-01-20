Союз театральных деятелей РФ утвердил состав жюри "Золотой маски"

Смотр стартует 20 марта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ утвердил состав жюри и экспертных советов российской национальной театральной премии "Золотая маска", говорится в сообщении на сайте СТД.

"На своем очередном заседании секретариат утвердил персональные составы жюри сезона 2022-2023 гг. и экспертные советы текущего сезона премии "Золотая маска". Информация о персональных составах жюри и экспертных советов будет опубликована в ближайшие дни на сайте СТД РФ", - говорится в сообщении.

Секретариат также принял дополнения в порядок выдвижения на соискание премии. Теперь к заявке необходимо будет приложить решение правления регионального отделения СТД РФ и рекомендательное письмо регионального органа культуры о поддержке выдвижения творческой работы на соискание премии.

Кроме того, секретариат утвердил решение общего собрания членов Союза театральных деятелей, проживающих и работающих в Донецкой Народной Республике, о государственной регистрации вновь созданного Донецкого регионального отделения СТД РФ. Теперь в союзе стало 78 региональных отделений.

Ранее сообщалось, что председатель СТД, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков принял на себя полномочия президента "Золотой маски", вице-президентом стал секретарь СТД, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. В конце августа 2023 года СТД принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". Фестиваль пройдет в марте-апреле 2024 года в столице и других городах страны. Смотр стартует 20 марта.

Лауреатов специальных премий "Золотой маски" наградят в Москве 27 марта, в Международный день театра. Лауреаты спецпремий уже объявлены. В их число вошли, в частности, оперная певица Тамара Синявская, актриса Людмила Максакова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло - всего 11 лауреатов спецпремии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и один - специальной премии "За поддержку театрального искусства России".

О премии

"Золотая маска" - профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол).