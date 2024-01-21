Член жюри кинофестиваля в Бангладеш заявила, что кино из РФ вызвало там большой интерес

В программу отобрали 15 российских лент, сообщила Анна Шалашина

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Российское кино вызывает большой интерес на международном кинофестивале, открывшемся в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщила по телефону корреспонденту ТАСС российский кинопродюсер, член жюри фестиваля Анна Шалашина.

"О большом интересе в Бангладеш к российскому кино свидетельствует количество фильмов, которые отобраны в программу, это 15 российских лент. Наши фильмы представлены практически в каждой секции: это и духовные фильмы, международный конкурс, короткометражные картины. Здесь представлены фильмы, которые уже вышли в российский прокат, например "Бешенство" режиссера Дмитрия Дьяченко, а также те, которые еще предстоит увидеть российскому зрителю", - сказала Шалашина.

"Мы здесь всего второй день, но эти два дня нас очень хорошо встречают. Когда узнают, что мы из России, то начинают рассказывать, какую помощь СССР оказал при получении страной независимости в 1971 году. К русским здесь относятся прекрасно", - добавила она. Шалашина отметила, что культурный обмен, в том числе между странами, которые относятся к разным традициям и регионам, очень важен, в частности, для развития партнерства в области культуры.

"Я думаю, что вполне возможно, чтобы и бангладешское кино увидели в России. Хотя бы на уровне кинофестивалей. Нужно стимулировать кинообмен, культурный обмен со странами Азии, в том числе с Бангладеш. Фильмом-открытием фестиваля стала лента иранского режиссера Мортезы Аташ-Замзама "Фереште" [Fereshteh, 2023], полностью снятая в Дакке. Полагаю, такое кино могло бы найти своего зрителя и у нас", - указала собеседница агентства.

Мировая премьера российского фильма "Свет"

Продюсер отметила прекрасную организацию фестиваля. "В программе несколько секций, в каждой секции по четыре человека в жюри. Я вхожу в состав жюри в секции азиатского кино", - сказала она.

Шалашина добавила, что ей особенно приятно, что в программе фестиваля представлены два фильма, которые она спродюсировала. Это фильм "Крецул" (2023) режиссера Александры Лихачевой, который рассказывает о молдавском дзюдоисте, восемь лет выступавшем за паралимпийскую сборную России, и лента "Свет" (2022) Антона Коломейца, где главную роль играет Елена Яковлева. "Это будет мировая премьера фильма "Свет", и мы очень волнуемся", - отметила продюсер.

Гости кинофестиваля также увидят такие российские ленты, как триллер "Выбор" (2023) Игоря Федорова, режиссерский дебют фигуриста Максима Шабалина "Времена года" (2023) и другие картины последних лет. Россия представлена в международной программе, в подборке фильмов, снятых режиссерами-женщинами, в секциях духовного кино, детских и спортивно-развлекательных картин.

Киносмотр в бангладешской столице организован уже в 22-й раз под лозунгом "Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество". Он завершится 28 января. Всего в кинофестивале принимают участие 253 фильма из разных стран.