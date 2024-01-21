В Калининграде ввели в эксплуатацию здание филиала Третьяковской галереи

Строительство музея велось с декабря 2019 года по декабрь 2023 года

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Здание филиала Третьяковской галереи, построенное на острове Октябрьском в рамках строительства культурно-образовательного комплекса, ввели в эксплуатацию в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Стройтрансгаз - Запад", которая вела строительство.

"Здание филиала Третьяковской галереи введено в эксплуатацию 10 января 2024 года согласно разрешению Министерства градостроительной политики Калининградской области. <…> "СТГ-Запад" передает здание филиала Третьяковской галереи будущим пользователям", - сообщили в пресс-службе.

Строительство музея велось с декабря 2019 года по декабрь 2023 года. Общая площадь музея составляет 17,6 тыс. кв. м, из которых 4,4 тыс. кв. м предназначено для выставочных залов. Особенность музейного комплекса - сочетание дневного и искусственного света в помещениях. Всего в музее предусмотрено порядка 20 систем безопасности, в том числе системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и автоматизации. Также организована система для создания музейного микроклимата.

"Здание музея построено и введено в эксплуатацию. Это не значит, что наша работа на данном объекте завершена, - отметил генеральный директор ООО "СТГ-Запад" Дмитрий Ржанников, слова которого привели в пресс-службе. - С коллегами мы определили основные этапы работы по передаче музея пользователям. Большое внимание будет уделено передаче систем жизнеобеспечения здания, в том числе охранных систем. Также отмечу, что в течение нескольких лет мы будем обеспечивать гарантийные обязательства".

Культурно-образовательные комплексы строятся по поручению президента Владимира Путина в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Застройщик - Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие" (учредители - Эрмитаж, Третьяковская галерея, Мариинский и Большой театры), генеральный подрядчик строительства - группа компаний "Стройтрансгаз".

В Калининграде продолжается строительство филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств РГИСИ. К настоящему времени здание театра возводится на уровне от 31 до 36 метров. Готовность несущего монолита (железобетон и металлоконструкции) оценивается в 65%. На здании филиала РГСИ завершаются работы по устройству фасада - смонтировано 95% светопрозрачных конструкций и более 60% кассет из кортеновской стали.