Показы спектаклей-лауреатов "Золотой маски" пройдут в Кирове в честь 650-летия города

В юбилейный год в регионе также запланированы концерт Дениса Мацуева, гастроли солистов Большого и Мариинского театров, Васнецовский пленэр

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Показы спектаклей-лауреатов премии "Золотая маска" пройдут в Кирове весной 2024 года в ходе празднования 650-летия города, сообщили ТАСС в региональном минкульте.

"Показы спектаклей-лауреатов премии "Золотая маска" планируется весной", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что спектакли покажут на сцене Кировского областного драматического театра имени С. М. Кирова, репертуар уточняется.

По данным правительства области, в юбилейный год в регионе также планируются концерт Дениса Мацуева, гастроли солистов Большого и Мариинского театров, Васнецовский пленэр, фестивали "На семи холмах" и "Вятка - город детства", Циолковские чтения. Власти приняли три основных даты празднования юбилея: 12 июня, 29 июня и 21-22 сентября.

К юбилею в регионе реставрируют исторические здания.

"Мы уже отремонтировали 100 фасадов в исторической части Кирова, нужно сделать еще как минимум столько же. План-график работ есть", - цитирует пресс-служба правительства области губернатора региона Александра Соколова.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драмы, оперы, балета, современного танца, оперетты и мюзикла, театра кукол. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.