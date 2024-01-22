Екатеринбургский музей "Дом Метенкова" отремонтируют к концу 2024 года

Экспозиция музея временно переедет в "Дом Маклецкого"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Ремонт здания фотографического музея "Дом Метенкова" в Екатеринбурге завершится в четвертом квартале 2024 года, инвестиции составят порядка 20 млн рублей. Экспозиция музея временно переедет в "Дом Маклецкого", сообщил начальник управления культуры города Илья Марков на пресс-показе проекта ремонта.

"В 2024 году по проекту будет проведен ремонт. Объем инвестирования - порядка 20 млн [рублей]. <…> В четвертом квартале 2024 года должно закончиться, к новому году мы должны получить объект", - сказал Марков.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев отметил, что последний ремонт в здании был в 1997-1998 годах. По его словам, в первую очередь в здании обновят изношенные инженерные коммуникации и проведут освежающий ремонт. Будет обустроена современная система безопасности и улучшены условия для посетителей. Также строители планируют отреставрировать стены здания, при этом сохранив элементы культурного наследия.

"Планируем развернуть более полную экспозицию, рассказывающую о деятельности Метенкова. Благодаря ремонту появятся комфортные условия для показа фотографий, открыток и фотохроники. Делаем уклон сейчас на разработку постоянной экспозиции, которая будет радовать посетителей", - рассказала заведующая музеем Анастасия Мартынова.

Вениамин Метенков родился в 1857 году в городе Миасс (Челябинская область), в Екатеринбург он переехал в 1883 году, открыл ателье и магазин и наряду с фотографированием занимался конструированием фототехники и совершенствованием обработки фотоматериалов. Имя Метенкова носит единственный в регионе фотографический музей, созданный в Екатеринбурге в 1998 году в здании, где некогда жил и трудился известный фотолетописец.