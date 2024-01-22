Американский университет Эмори вернул Греции три древних артефакта

Министру культуры республики Лине Мендони передали глиняный минойский саркофаг, статую молодой женщины и мужскую скульптуру из нефа гробницы

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Музей Майкла Карлоса американского частного исследовательского университета Эмори, расположенного в Атланте (штат Джорджия), вернул Греции три древних артефакта - глиняный минойский саркофаг, статую молодой женщины и мужскую скульптуру из нефа гробницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Греции.

Древности переданы на церемонии министру культуры Греции Лине Мендони. "Мы с огромным удовлетворением и радостью находимся сегодня здесь, на территории университета Эмори и музея Майкла Карлоса, чтобы получить три древних предмета греческой культуры, в отношении которых бесспорно было доказано, что они были найдены в ходе нелегальных раскопок в Греции, - сказала Мендони. - Это похожий на ванну глиняный минойский саркофаг с изображениями рыб внутри и стилизованного осьминога снаружи. Он датируется XIV веком до н. э. Во-вторых, это мраморная статуя молодой женщины, датируемая II веком до н. э. и, в-третьих, мужская мраморная фигура, происходящая из рельефного декора аттического храма - гробницы третьей четверти IV века до н. э. Это три объекта, происходящие из трех разных географических регионов моей родины - с острова Крит, из Эпира и Аттики, но у них есть одна общая черта: все три были проданы контрабандистами древностей, а затем оказались в музее Карлоса как предметы незаконного оборота антикварных ценностей".

По словам Мендони, потребовалось более 16 лет, чтобы доказать это и вернуть ценности на родину. "За это время греческая сторона постоянно дополняла документацию об их незаконном обороте новыми данными", - сказала министр.

Мендони подчеркнула, что музей Майкла Карлоса пополнил список музеев мира, которые в последние годы приложили значительные усилия для исследования происхождения артефактов, находящихся в их коллекциях. "Это музеи, руководители которых имеют смелость обнародовать результаты своих расследований и вернуть в страны происхождения предметы, которые, по их мнению, связаны с незаконными действиями, - сказала глава министерства культуры. - Однако когда такой шаг совершает музей, напрямую связанный с университетским учреждением, это действие приобретает особый вес". По словам Мендони, такими шагами "музей привлекает внимание студентов к глобальному бедствию нелегальных раскопок, краж и нелегального оборота культурных ценностей со стороны групп, незаконно продающих антиквариат и ориентированных только на получение прибыли, что приводит к потере [для стран] ценной археологической, исторической и научной информации". "Кроме того, такие шаги учат молодых ученых высоким ценностям, таким как уважение к культурному наследию каждой страны, неотъемлемым элементам самобытности каждого народа", - подчеркнула глава Минкультуры Греции.