В Русском доме в Белграде представили спектакль "Женитьба" Гоголя

Благотворительный показ прошел в рамках празднования 75-летия Национального театра в Приштине

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Национальный театр в Приштине представил на сцене Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Белграде спектакль "Женитьба" режиссера-постановщика Милана Караджича по одноименной комедии Николая Гоголя.

Благотворительный спектакль состоялся в рамках празднования 75-летия Национального театра в Приштине. Организаторами мероприятия выступили студенческая организация "Сербский политический форум" при факультете политических наук Белградского университета и благотворительная организация "Сербская молодежь для Косова и Метохии". Представители театра подчеркнули, что собранные средства будут направлены детским футбольным школам в Ораховце и Великой Хоче в Косово и Метохии.

"В пьесе "Женитьба" Гоголь хотел выдвинуть на первый план и высмеять социальные аномалии своего времени: лицемерие, стремление к статусу любой ценой, рабское отношение к нормам мещанского общества. Хотя со времени написания пьесы прошло почти 200 лет, все негативные явления, которые высмеивал Гоголь, также присутствуют в каждом обществе, и о них всегда необходимо говорить через театр", - отметили в театре.

10 января Русский дом посетил президент Сербии Александар Вучич, который в ходе своего визита подчеркнул, что Белград и Москву связывает не только традиционная дружба, но и братство. Глава государства отдельно указал на то, что "российская культура, а именно литература, изобразительное искусство, скульптура и многие другие области культуры, находятся на лидерской позиции в мировом рейтинге".

В конце октября в сербской столице Национальный драматический театр России (Александринский театр) на сцене Национального театра в Белграде также представил спектакль "Женитьба" художественного руководителя Валерия Фокина.