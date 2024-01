Умер режиссер фильма "Иисус Христос - суперзвезда" Норман Джуисон

Ему было 97 лет

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Канадский режиссер Норман Джуисон умер на 98-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на публициста Джеффа Сандерсона.

По его словам, Джуисон умер 20 января, находясь в своем доме.

Джуисон является режиссером многих популярных фильмов, включая "Полуночная жара" (In the Heat of the Night, 1967), "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair, 1968), "Скрипач на крыше" (Fiddler on the Roof, 1971), "Иисус Христос - суперзвезда" (Jesus Christ Superstar, 1973), "Правосудие для всех" (...And Justice for All, 1979), "Во власти Луны" (Moonstruck, 1987), "Ураган" (The Hurricane, 1999).

В 1999 году Джуисон получил специальную премию имени Ирвинга Тальберга - престижную награду американской киноакадемии, которая вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства. Его работы неоднократно были представлены на премии "Оскар" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свои соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Джуисона в связи с его смертью.