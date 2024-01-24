В Москве пройдет заключительный концерт второго фестиваля "Хор без границ"

Дирижером мероприятия выступит Тимофей Гольберг

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор ("Хор Минина") в среду завершает второй фестиваль "Хор без границ", посвященный 95-летию основателя коллектива Владимира Минина, концертом в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В программе концерта месса народного артиста России, композитора Эдуарда Артемьева "Девять шагов к преображению".

"Юбилейный фестиваль символично завершается сочинением, написанным специально для маэстро. В программе месса XXI века, сочинение Эдуарда Артемьева "Девять шагов к преображению", - отметили в пресс-службе хора. Там добавили, что это последнее сочинение, посвященное Минину как художественному руководителю "Хора Минина".

Согласно данным пресс-службы, работа Артемьева задумывалась в 1980-е годы, однако, написав несколько номеров, композитор отложил партитуру почти на 30 лет. "В итоге сочинение стало последней крупной академической работой Артемьева (он известен в первую очередь своими кинопартитурами) и одновременно одним из последних его законченных сочинений", - отметили организаторы концерта. По их словам, месса Артемьева написана для солистов, рок-группы, хора, органа и симфонического оркестра. "Симбиоз классики с рок-музыкой дал впечатляющий результат: появилось сочинение редкой красоты, духовной силы, мастерства", - добавили организаторы.

Помимо "Хора Минина", в концерте примет участие Академический симфонический оркестр Московской филармонии. В числе солистов Ольга Федорищенко, Вероника Погребная-Ляликова, Анна Нечаева, Андрей Лефлер, Марианна Высоцкая (орган), Алексей Заволокин (бас-гитара), Виталий Кись (электрогитара). Также в концерте будут задействованы Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова и Детский хор "Весна" имени А. С. Пономарева. Дирижер - художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг.

Фестиваль "Хор без границ" открылся 14 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Всего в смотр вошли четыре концерта, которые прошли в том числе в Большом зале Московской консерватории и в зале "Зарядье". Фестиваль поддержан Департаментом культуры города Москвы.

О "Хоре Минина"

Московский государственный академический камерный хор был создан в 1972 году ректором Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, дирижером Мининым. В разные периоды он работал с Государственным академическим хором СССР (ныне - Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова), Ансамблем песни и пляски Северной группы войск советской армии в Польше, Государственной академической хоровой капеллой "Дойна" Молдавской государственной филармонии, занимался преподавательской деятельностью. В сентябре 1971 года Минин пригласил в Камерный хор студентов и педагогов Института имени Гнесиных, первый концерт коллектива состоялся в апреле 1972 года.