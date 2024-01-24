Башмет стал лауреатом премии правительства в области культуры

Дирижер и двое его коллег удостоены награды за проведение концерта-реквиема "22 июня. Ровно в 4 утра" в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Альтист и дирижер Юрий Башмет стал лауреатом премии правительства РФ в области культуры за 2023 год. Он и двое его коллег удостоены награды за проведение концерта-реквиема "22 июня. Ровно в 4 утра" в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Также премию получают Дмитрий Гринченко - соавтор и генеральный продюсер проекта, директор Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" - и главный режиссер концерта Сергей Широков.

22 июня 2021 года в четыре утра по московскому времени под открытым небом на "парящем мосту" в парке "Зарядье" состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Прозвучал "Реквием" молодого композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Выступили знаменитые музыканты и драматические артисты: стихи читали Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Александр Петров, Ирина Пегова и многие другие. В общей сложности трансляцию концерта посмотрели более 10 млн человек.