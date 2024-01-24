В Пскове впервые представили оцифрованные копии европейской посуды XVII века

Сотрудники музея-заповедника также завершили оцифровку "Книги псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина"

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника восстановили и оцифровали артефакты XVII века, найденные ранее при раскопках в Поганкиных палатах в историческом центре Пскова. На основе этих цифровых копий создана первая интерактивная экспозиция, позволяющая зрителям в мельчайших подробностях рассмотреть европейскую посуду того времени, печные изразцы и древние книги, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Палаты купца Поганкина были построены в Пскове в 70-е годы XVII века. Для своего времени они являлись образцом благоустройства. Поганкин является самым известным псковским купцом и промышленником, одним из крупных русских предпринимателей. Он проводил внешнеторговые операции в самом Пскове, Риге, Нарве, Ревеле, возглавлял все псковские таможни.

"При раскопках на территории Поганкиных палат были найдены фрагменты дорогой статусной европейской посуды XVII века. Чтобы определить происхождение найденной посуды, сотрудники музея отсматривали голландскую живопись в поисках запечатленной на натюрмортах и бытовых сценках посуды. Затем было принято решение создать не только графическую реконструкцию найденной посуды, но и объемные цифровые модели. Для этого посуду по найденному фрагменту отрисовывали вручную с различных ракурсов. Благодаря созданным 3D-моделям на выставке на экране можно увидеть полноразмерную посуду, которой когда-то пользовался Сергей Поганкин и его семья", - сказала Мельникова.

Она также добавила, что в распоряжении музея имеется семь печных наборов с печей палат Поганкина, которые использовались как типовые при сооружении всех многочисленных печей здания. "По имеющимся фрагментам целиком восстановлены как изображения на изразцах, так и цельное изразцовое покрытие печей. Кроме самих фрагментов найденных изразцов, посетители экспозиции могут увидеть и даже прикоснуться к изразцам, изготовленным музеем, а на интерактивных витринах познакомиться с полностью воссозданными изразцовыми печами купеческих палат", - добавила Мельникова.

Сотрудники музея также завершили оцифровку "Книги псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина". "Для наполнения шкафов кабинета купца выбраны 12 книг из библиотек псковских купцов, выбранные на основе рукописи "Домашней книги посадского человека псковитина Никифора Ямского". Посетители могут прочесть все книги на интерактивных витринах около шкафов. Также созданы физические реконструкции некоторых книг, которые посетители могут взять в руки и пролистать", - сказала руководитель музея.

При этом в выдвижных ящиках шкафов находятся дошедшие до нас гравюры на бумаге и ткани, металлическая посуда. Фурнитура ящиков сделана на основе найденной при раскопках фурнитуры XVII века: ручки в форме гроздьев винограда активно использовались на дорогой мебели того времени.