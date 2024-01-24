Представители 24 стран подали заявки на участие в кинофестивале "Дух огня" в Югре

Он пройдет с 23 по 26 марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Участие в международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", который в 22-й раз пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта, примут представители 24 стран. Об этом сообщает департамент внутренней политики Югры.

"Завершилась заявочная кампания по приему работ на основные номинации конкурса. Определили ключевые направления для формирования деловой, культурной программ, коммуникационной карты. На фестивальные конкурсы поступило 247 заявок из 24 стран, из них 42 полнометражных фильма", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова в ходе организационного комитета кинофестиваля.

Как отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина, на фестивале будут продемонстрированы кинематографические образовательные программы стран БРИКС, а само мероприятие вошло в программу председательства России в БРИКС в 2024 году.

Темой кинофестиваля стал "Особый язык национальной кинематографии". Помимо показов из конкурсной и внеконкурсной программ, гостей ждет насыщенная культурно-просветительская программа, включающая лекции, презентации и спектакли.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2003 года в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.