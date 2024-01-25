Московский театр кукол покажет премьеру спектакля "Встречи в Голливуде"

В постановке участвуют Александра Капустина, Дмитрий Заставный, Екатерина Бодрова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьера спектакля "Встречи в Голливуде" режиссера Алексея Усова состоится в Московском театре кукол, сообщила пресс-служба театра.

"Постановка основана на реальных отношениях Уолта Диснея и Памелы Трэверс в период съемок фильма "Мэри Поппинс". Работа станет шестой репертуарной постановкой по итогам актерской Лаборатории МТК. Next", - говорится в сообщении. Эта лаборатория возникла в театре в 2018 году. Каждый эскиз актеры создают самостоятельно: выбирают материал, собирают команду, пишут инсценировки и создают кукол.

Новый спектакль адресован зрителям старше 12 лет. Как отметили в пресс-службе, сцена Московского театра кукол превратится в съемочную площадку Студии Уолта Диснея. Авторы определяют жанр постановки как "драматическое противостояние с использованием условно планшетных кукол и приемов предметного театра".

"Это же своего рода эпос - отношения длиною в 20 лет, одиссея конфликта, борьба интересов и принципов. Есть мир Уолта Диснея - яркий и праздничный, но отчасти упрощенный, и есть мир Трэверс - глубокий, философский, со скелетами в шкафу, не приемлющий все пафосное. И когда они сталкиваются, интересно найти точку, где могут начать говорить на одном языке. И точка эта - детство. Когда герои в силу истории оказываются каждый в своем детстве, то сбрасывают пафос и амбиции, именно там заложен ключ к примирению и нахождению общего языка", - привели в пресс-службе слова Усова.

Автором пьесы стала Наталья Пахомова, художником спектакля выступила Светлана Усова. В постановке заняты Александра Капустина, Дмитрий Заставный, Екатерина Бодрова. Премьерные показы пройдут 25 января и 7 февраля.

Одна из главных целей Лаборатории МТК. Next - представить в формате театра кукол новые тексты, в том числе современную литературу для детей и подростков. Шесть эскизов лаборатории превратились в репертуарные постановки.