В России выходит в прокат фильм "Мастер и Маргарита"

Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова выходит в прокат. Опрошенные ТАСС критики и зрители, которые посетили премьерный показ, считают новую картину событием, называют ее смелой попыткой "дописать" Булгакова.

Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

"Новый фильм "Мастер и Маргарита", по-моему, обманул абсолютно все ожидания. Все ждали, что это будет экранизация наподобие тех, что сделали Владимир Бортко и Юрий Кара в свое время, а это оказалась не экранизация. Это абсолютно самостоятельное кинопроизведение, которое демонстрирует смелость его авторов и полную свободу в обращении с классическим первоисточником, которая, собственно, и позволила им создать действительно увлекательный, захватывающий фильм, - сказал ТАСС журналист, кино- и театральный критик Валерий Кичин. - Но это, может быть, первый случай, когда в кино удалось передать то, что считалось вообще непередаваемым - авторскую интонацию Булгакова".

По его словам, создателям картины удалось "дописать" Булгакова, из-за чего "Мастер и Маргарита" смотрится "абсолютно по-новому". "Я думаю, это крупное событие в нашей жизни. Это открытие новых для нас очень талантливых людей, потому что было ясно, что Михаил Локшин - хороший профессионал уже по фильму "Серебряные коньки". Но сейчас это просто большой художник", - сказал он.

Точное попадание в героев

Актриса, режиссер и сценарист, дочь кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова Фатима Ибрагимбекова отметила точное попадание актеров в персонажей романа Булгакова. Отдельно она выделила исполнителей ролей Мастера, Маргариты и Воланда - Евгения Цыганова, Юлию Снигирь и немецкого актера Августа Диля.

"Я даже представить себе не могла другого артиста в роли Мастера. Ощущение, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь родились для того, чтобы воплотить эти образы на экране. Мне показался очень интересным образ Воланда, просто потрясающий. Я не думала, что в моем представлении кто-то сможет обойти образ Басилашвили, который мне очень нравился. Но Воланд, которого я увидела, просто потрясающий", - добавила артистка.

Ибрагимбекова назвала "Мастера и Маргариту" смелым прочтением романа Булгакова и большой удачей для всей команды создателей картины.

"Лучшей Маргаритой всех времен" назвал Снигирь народный артист России пианист Юрий Розум, который также уже видел фильм на премьере. "Совершенно грандиозная работа главных героев, особенно Юлии Снигирь, которая прекрасна и внешне, и внутренне. Были моменты, от которых действительно наворачивались слезы и мурашки бегали. И это такой хороший критерий того, что фильм состоялся", - сказал музыкант.

На премьере были и критики, которые восприняли картину спокойно. Но в итоге окончательное слово все равно будет за зрителем - в России фильм покажут более 2 тыс. кинотеатров.

О новом фильме

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд. В отличие от первоисточника, в фильме линия Воланда и его свиты - это история, которую Мастер пишет в своем новом романе, а библейская часть Понтия Пилата и Иешуа - постановка, из-за которой у главного героя начинаются проблемы. Создатели картины в линии Мастера также отсылают зрителя к эпизодам из жизни самого Булгакова.

В фильме также снялись Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Дмитрий Лысенков, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, датский актер Клас Банг, нидерландский артист Аарон Водовоз. Роль кота Бегемота озвучил Юра Борисов.

Картина Локшина - третья отечественная экранизация романа Булгакова. До него вышел сериал Владимира Бортко 2005 года и полнометражный фильм Юрия Кары 1994 года, последний из-за проблем с авторскими правами зрители смогли увидеть только в 2011 году.