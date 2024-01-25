Директор Александрийской библиотеки назвал выдающимися отношения России и Египта

В будущем они будут только укрепляться, уверен Ахмед Зейд

КАИР, 25 января. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Отношения между Россией и Египтом являются по-настоящему выдающимися, и в будущем они будут только укрепляться. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС директор Александрийской библиотеки Ахмед Зейд.

"Отношения между Российской Федерацией и Египтом являются в крайней степени выдающимися, и мы очень рады, что в ходе вчерашнего мероприятия на АЭС "Эд-Дабаа" состоялась встреча в онлайн-формате российского и египетского президентов", - отметил Зейд на полях 55-й Каирской международной книжной ярмарки. По его словам, "из выступлений Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси стало очевидно, что отношения между двумя странами прекрасные, а в будущем они будут только укрепляться".

Уверенность в позитивном развитии российско-египетских отношений выразил и глава "Русского дома" в Каире Марат Гатин. "Мы надеемся, что в рамках книжной ярмарки нам удастся пообщаться с египетскими коллегами и обсудить с ними договоренности, которых мы достигли ранее, а также заложить хороший фундамент для дальнейшей работы в новом году", - указал он. "Русский дом" в Каире, добавил Гатин, активно работает на международной ярмарке и "вносит свой вклад в продвижение российской литературы в Египте, в частности, посредством перевода художественных произведений с русского на арабский язык и наоборот".

Интерес к российской литературе

Одним из писателей, прибывших в Египет для участия в Каирской книжной ярмарке, является специалист по Ближнему Востоку и член Союза писателей РФ Дмитрий Стрешнев. "У египетских издателей наблюдается стабильный интерес к иностранной литературе, в частности, российской", - считает он. Согласно наблюдениям Стрешнева, многие русские писатели "в почете у египетского читателя", в основном представители классической литературы. Так, в Египте недавно была переведена повесть Федора Достоевского "Двойник", однако и к современным российским авторам в стране проявляют живой интерес. В частности, два романа Стрешнева - "Езидка" и "Немного великолепия, одолженного у богов" - переведены на арабский язык и изданы в Египте. Копию первого из них литератор в 2021 году преподнес в дар премьер-министру страны Мустафе Мадбули, когда тот во время визита на Каирскую книжную ярмарку остановился у российского павильона.

Романы Марины Москвиной, также прибывшей в Каир, на арабском языке пока не изданы, однако она приветствовала бы подобное предложение от египетских издателей. "Я была бы счастлива, если бы какую-нибудь мою книгу перевели на арабский язык, скажем, "Моя собака любит джаз". Эта книга получила международный диплом Х. К. Андерсена и переведена на множество языков, но на арабском ее пока нет", - рассказала Москвина. Она уверена, что ее книги, предназначенные для детской аудитории, найдут своих читателей и в Египте, поскольку "дети все же везде примерно одинаковые". Писательница отметила, что ее первостепенная задача - "подарить детям через произведения любовь, гармонию и согласие с этим миром, которые бы они смогли пронести через всю свою жизнь".

Каирская книжная ярмарка

55-я Каирская международная книжная ярмарка начала работу 24 января. Свою продукцию представили более 70 стран, в том числе Россия. Ярмарка будет проводиться в Международном выставочном центре до 6 февраля под патронажем египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В 2024 году ее лозунг - "Мы даем знания и сохраняем слово". Почетным гостем форума стала Норвегия. Один день на выставке будет полностью посвящен обсуждению произведений лауреата Нобелевской премии по литературе 2023 года норвежца Юна Фоссе.

На стендах представлена продукция почти 1,2 тыс. издательств Египта и других стран. Общее число экспонентов превысило 5,2 тыс. Предполагается, что за почти две недели работы книжной ярмарки ее посетят более 1 млн. человек.

Россия в 2024 году представлена издательствами "ОГИ" и "Рутения". Кроме того, в Каир приехали пять российских писателей, книги двоих из них переведены на арабский язык.