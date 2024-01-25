Русскоязычные авторы из-за рубежа смогут прислать работы на участие в премии "Лицей"

Приема заявок продлится до 18 марта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ежегодная литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов объявила о начале приема заявок, он продлится до 18 марта. В 2024 году принять участие в премии смогут русскоязычные авторы из стран СНГ и дальнего зарубежья, сообщили ТАСС организаторы премии.

"25 января, в День студента, литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов открыла новый, восьмой сезон и объявила прием заявок на соискание премии. Работы соискателей будут приниматься до 18 марта 2024 года включительно. В этом сезоне наблюдательный совет премии принял решение расширить географию премии: на соискание будут приниматься произведения талантливых русскоязычных писателей из стран СНГ и дальнего зарубежья", - сказали представители премии.

На соискание премии в номинациях "Проза" и "Поэзия" можно выдвинуть произведения, написанные на русском языке и ранее не выдвигавшиеся на другие литературные премии. В номинации "Проза" могут принять участие романы, повести, сборники повестей и/или рассказов объемом от 4 до 12 авторских печатных листов, в номинации "Поэзия" - произведения объемом от 150 до 700 строк. Произведения, рассмотренные в предыдущем сезоне, повторно не принимаются.

Длинный список нового сезона "Лицея" объявят 25 апреля, короткий - в середине мая. Имена победителей назовут на церемонии награждения, которая состоится 6 июня, в день рождения Пушкина, на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

В этом году в работе экспертного совета премии примут участие прозаик, литературный критик Роман Сенчин, председатель экспертного совета, прозаик и редактор Илья Кочергин, поэт, прозаик и переводчик Вадим Муратханов, поэт и литературный критик Елена Погорелая, поэт и прозаик Михаил Попов, а также редактор, литературный обозреватель, преподаватель и писатель Анастасия Шевченко. Кроме того, к наблюдательному совету премии, возглавляемому президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, с этого года присоединится председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

Литературная премия "Лицей" учреждена в 2017 году группой компаний Lotte (Республика Корея) в России, Российским книжным союзом, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Литературным институтом имени Горького, "Российской газетой", Ассоциацией литературных журналов, "Литературной газетой" и Центром поддержки отечественной словесности. Она ежегодно присуждается молодым писателям и поэтам, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии.