Новый корпус Третьяковской галереи в Москве получил заключение о соответствии

Площадь нового корпуса составила 35 тыс. кв. м

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Новое здание музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи в Москве получило документ, который дает право ввести его в эксплуатацию, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Вы в свое время давали поручение построить (корпус) Третьяковской галереи в Москве, это был долгострой. <...> Вчера получили заключение о соответствии. Готов уже к лету будет принимать посетителей, я вас тоже приглашаю, это рядом с Кремлем", - сказал он в ходе презентации президенту РФ Владимиру Путину хода строительства культурных объектов во время рабочей поездки в Калининградскую область.

Площадь нового корпуса составила 35 тыс. кв. м. Хуснуллин напомнил, что возведение корпуса началось еще в начале 2000-х годов, однако объект стал долгостроем. В 2021 его передали федеральной структуре ППК "Единый заказчик".

Новый корпус Третьяковской галереи расположен на Кадашевской набережной недалеко от исторического здания музея в Лаврушинском переулке. В здании нового корпуса будут организованы выставочные пространства, разместятся реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.