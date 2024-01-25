В Москве построят здание картинной галереи Василия Нестеренко

Культурный объект возведут в Савеловском районе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Здание Московской государственной картинной галереи живописца и народного художника России Василия Нестеренко построят на севере столицы. Соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Культурный объект возведут в Савеловском районе по адресу: ул. Бутырская, д. 1.

"Новая картинная галерея пополнит список современных многофункциональных общественных пространств Москвы. Здание будет технологически оснащенным, удобным и комфортным для посетителей и сотрудников. На площади более 5 тыс. кв. м расположатся восемь экспозиционно-выставочных залов, фондохранилище, помещения для проведения образовательных мероприятий и информационный центр", - сказал Слободчиков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что в галерее также предусмотрены кафе, магазин, билетная касса и гардероб. Вертикальная связь в четырехэтажном здании будет осуществляться по трем лестницам. Одна из них, парадная, свяжет выставочные залы и позволит сделать осмотр экспозиции непрерывным. Установят три лифта: грузовой будет использоваться для перевозки экспонатов и рассчитан на 2 тыс. кг, а два пассажирских имеют грузоподъемность 1,6 тыс. кг и 630 кг.

"При отделке фасада применят натуральный камень, а также плиты и объемные декоративные элементы колонны и карнизы - из стеклофибробетона. На прилегающей территории оборудуют проезды и тротуары, установят ограждение, малые архитектурные формы, разобьют газон и высадят деревья и кустарники", - отметили в Мосгосстройнадзоре.

Как сказал Слободчиков, после получения извещения о начале работ сотрудники ведомства составят график проверок на весь срок возведения галереи. К выездным проверкам привлекут специалистов центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований строительных конструкций и применяемых материалов.

"Живописец Василий Нестеренко - действительный член Российской академии художеств. Его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию. Художник принимал участие в создании и реставрации интерьеров Храма Христа Спасителя в Москве, руководил и создавал новые росписи в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове и иконостас в Храме тысячелетия крещения Руси в усадьбе Царицыно", - сообщили в пресс-службе.