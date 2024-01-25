В Ярославле перформансы и аудиоспектакль Волковского театра дополнят выставку Айвазовского

Премьера состоится 10 февраля

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Выставочный проект Ярославского художественного музея и Русского музея "Иван Айвазовский" в феврале дополнят театральные перформансы и аудиоспектакль от артистов Театра драмы им. Ф. Волкова, старейшего театра России. Об этом сообщила ТАСС директор художественного музея Алла Хатюхина.

"Изначально этот проект задуман как очень говорящий, в него постоянно будут включаться новые сюжетные линии. Через какое-то время состоится премьера спектакля на сцене Первого русского (Театр драмы им. Ф. Волкова - прим. ТАСС) и параллельно с этим начнутся театральные перформансы здесь, прямо на территории выставки", - сказала Хатюхина.

По ее словам, перформансы будут непосредственно связаны со спектаклем "Айвазовский. Три стихии", премьера которого состоится 10 февраля на большой сцене Волковского театра.

"Потом будет представлен аудиоспектакль. Сейчас аудиогид по выставке у нас озвучен классическим музейным способом, после спектакля, после запуска перформансов здесь будет представлен альтернативный аудиогид, который будет идти по сюжету спектакля. Он будет озвучен актерами Волковского театра. Именно поэтому мы предлагаем возвращаться на выставку несколько раз", - отметила Хатюхина.

Выставка работ Айвазовского из междисциплинарного проекта "Три стихии" открылась в Ярославле 13 декабря 2023 года. Проект соединил живопись, поэзию, театр, музыку и анимацию. Особое место на выставке заняло одно из знаменитых полотен живописца "А. С. Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца", вокруг нее создана интерактивная мультимедийная инсталляция.

18 января в ЯХМ, состоялась премьера анимационного сюжета "Труженикам моря посвящается" художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова. Работа Петрова дополнила экспозицию и теперь постоянно демонстрируется на выставке.