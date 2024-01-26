В Москве прошел концерт-презентация Международного симфонического оркестра TV BRICS

Вечер открылся увертюрой, написанной народным артистом Кабардино-Балкарской Республики Муратом Кабардоковым

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международный симфонический оркестр TV BRICS на концерте-презентации представил российскую и зарубежную классику, а также мелодии стран БРИКС в разных стилях и жанрах, передает корреспондент ТАСС. По словам художественного руководителя и главного дирижера оркестра TV BRICS Михаила Голикова, новый оркестр планирует участие в международных проектах и сотрудничество с ведущими музыкантами и композиторами стран БРИКС.

Вечер прошел в Бальном зале отеля "Карлтон". В начале было зачитано приветственное слово спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. "Выражаю признательность участникам и организаторам сегодняшнего события и не могу не отметить, что международный оркестр TV BRICS появился именно в России - стране, столетиями впитывавшей культуры Востока и Запада, Севера и Юга", - сказал Швыдкой. По его словам, появление многонационального музыкального коллектива TV BRICS "окажет существенное влияние на развитие и укрепление диалога между странами БРИКС".

О программе концерта-презентации

Музыкальный вечер открылся увертюрой, написанной народным артистом Кабардино-Балкарской Республики Муратом Кабардоковым специально для концерта-презентации оркестра TV BRICS. Затем прозвучали увертюра к опере "Сорока-воровка" Джоаккино Россини, ария Царицы ночи из оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, антракт к четвертому действию оперы "Кармен" Жоржа Бизе и другие классические сочинения. Также зрителям были представлены мелодии стран БРИКС в разных стилях и жанрах: Праздничная китайская новогодняя увертюра, "Индийские гости" Р. Шанкара, композиции рок-исполнителя Южной Африки А. Карстенса и полуэстрадная симфоническая фантазия "Бразилия" К. Дюбенко. Кроме того, прозвучали кроссовер-фантазии на тему Песни Варяжского гостя из оперы "Садко", музыка из кинофильма "Пираты Карибского моря" и другие. В презентации приняли участие солистка Мариинского театра Ольга Пудова и солист "Геликон-оперы" Дмитрий Янковский.

"Сегодняшняя программа была составлена из самых разных направлений, в нее вошли и классическая музыка, и популярная, и фольклорная, и музыка из кино, даже рок присутствовал в программе неслучайно, ведь в мире сегодняшнее пространство музыкальной культуры очень широко", - отметил в беседе с ТАСС Голиков. "Мне бы хотелось, чтобы поклонники всех жанров могли по-новому открыть эту музыку через симфонический оркестр, который, на мой взгляд, является самым великим проводником музыкальных идей в мире", - продолжил он.

О миссии и планах нового оркестра

По словам дирижера, миссия оркестра TV BRICS заключается в презентации миру уникальных богатств национальных культур, входящих в БРИКС. "Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня открывали новый приток, новую историю. В этом и есть миссия оркестра - открытие новых территорий, новых культур для зрителей со всего мира. Сегодняшние возможности международных медиаплатформ позволяют сделать гибким процесс вовлечения миллиардных аудиторий в творчество, которые мы хотели бы им представить", - сказал Голиков.

Он добавил, что в ближайшие планы оркестра входят гастроли по странам БРИКС, записи концертных программ для трансляции на телеканалах стран БРИКС, а также сотрудничество с ведущими музыкантами и композиторами этих стран. "Именно современные композиторы являются настоящим, подлинным зеркалом эпохи, и, возможно, по их музыке, лет через 50, будут оценивать историю, по которой мы живем. И мне бы очень хотелось, чтобы эта история была преподнесена максимально ярко и объемно. В этом и заключается основная задача оркестра БРИКС", - заключил дирижер.

Международный симфонический оркестр TV BRICS был учрежден в октябре прошлого года на базе одноименной медиасети. В состав оркестра вошли ведущие музыканты России, Китая и других стран БРИКС+.