В Театре на Таганке состоится премьера спектакля "Веселые ребята"

Ближайшие показы пройдут на Новой сцене 26-27 января, 17-18 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Театр на Таганке представит премьеру спектакля "Веселые ребята" в постановке Дениса Азарова, сообщила пресс-служба театра.

"Мы из общеизвестной истории постарались вытащить максимально любовную линию, которая в фильме утеряна абсолютно. Мы захотели привнести мысль, что большая, настоящая любовь может быть рядом, а мы ее можем не замечать", - рассказал ТАСС перед премьерой режиссер.

Музыкальный фильм "Веселые ребята" о похождениях пастуха-музыканта Кости вышел в 1934 году. В спектакле по мотивам этой картины Азаров исследует эволюцию комедии, размышляет, почему советские произведения вновь востребованы, отметили в театре. Спектакль поставлен по одноименному сценарию Николая Эрдмана и Григория Александрова. Авторами стихотворных текстов являются Василий Лебедев-Кумач, Вадим Жук и Павел Левкин, а инсценировку написал сам режиссер. В постановке звучит музыка Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского.

По словам режиссера, поставить этот спектакль ему предложила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. "Я подумал-подумал и решил, что для меня это вызов определенный, потому что в таком жанре никогда не работал", - отметил собеседник агентства.

В 2004 году состоялась премьера антрепризного спектакля по фильму "Веселые ребята". Как рассказала Апексимова, тогда сценарий Эрдмана и Александрова был адаптирован для театра. В постановке было занято более 60 человек, но у нее была недолгая жизнь. "Спектакль нуждался в большой сцене. Многие годы для меня эта история оставалась больной темой. И сейчас мы решили дать ей шанс. Тем более двойной юбилей: 90 лет фильму и 20 лет той самой, моей первой постановке", - привели слова директора театра в пресс-службе.

Артисты о ролях

В новом спектакле заняты Павел Комаров, Дарья Авратинская, Анастасия Лазукина, Марфа Кольцова, Павел Левкин и другие артисты. Над постановкой работали художник Алексей Трегубов, художник по свету Иван Виноградов, хореограф Анна Закусова.

Исполнительница роли Анюты Дарья Авратинская рассказала ТАСС, что впервые вышла на сцену в качестве драматического артиста в первой редакции "Веселых ребят" в свой день рождения, когда ей исполнилось 10 лет. Свою сегодняшнюю героиню она называет "своеобразной Золушкой", у которой сбылись мечты. "Мне кажется, это как раз ее девиз: "Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет", - отметила актриса.

В образе Кости Потехина предстает Павел Комаров. Он уверен, что каждый может найти в себе черты его героя. "Когда мечтаешь о чем-то очень родном, близком, каком-то невероятном чуде, но почему-то постоянно на пути возникают какие-то, мягко говоря, препятствия. Со мной на сцене происходит такая история. <…> Стоит просто повернуть голову - и оказывается, что то самое чудо, самое теплое, самое родное всегда было где-то рядом", - сказал ТАСС актер.

На сцене играет живой оркестр. Действие происходит то на знойном пляже, то на кухне виллы "Черный лебедь", потом переносится в московскую квартиру, общежитие, на заснеженные улицы столицы и в Большой театр. Ближайшие показы спектакля пройдут на Новой сцене 26-27 января, 17-18 февраля, 12-13 марта.