В Русском доме столицы Австрии открылась выставка картин "Антикварная столица. Вена"

Там представлены работы двух венских художниц русского происхождения - Виктории Малышевой и Марии Боровиковой

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Выставка картин "Антикварная столица. Вена" открылась в Русском доме в Вене. Как передает корреспондент ТАСС, церемония открытия экспозиции сопровождалась небольшим концертом классической музыки.

На выставке представлены работы двух венских художниц русского происхождения - Виктории Малышевой и Марии Боровиковой. Первая создала акварели с видами венских достопримечательностей, вторая изобразила виды Вены при помощи масляных красок.

"Как художник я работаю в разных техниках: пишу маслом, акрилом, акварелью, пишу иконы. Акварели сопровождаются цитатами известных людей, в том числе Гёте и [австрийского императора] Франца Иосифа I", - отметила Малышева в своем приветственном обращении к гостям выставки.

В завершающей части творческого вечера перед гостями Русского дома выступили местные музыканты. Лариса Бунакова исполнила на фортепиано несколько композиций Сергея Рахманинова, а сопрано Виктории Слободиной прозвучало под аккомпанемент Джаны Байсеитовой, исполнившей композиции Джорджа Гершвина и Эннио Морриконе.