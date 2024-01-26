Соучредители литературной премии "Ясная Поляна" объявили о приеме заявок на 22-й сезон

Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей

ТУЛА, 26 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в 22-м сезоне крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна" в 2024 году продлится до 22 марта. Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей, сообщила пресс-служба музея.

"Соучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, открывают 22-й сезон и объявляют о начале приема заявок на 2024 год. <...> Литературная премия "Ясная Поляна" отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". Призовой фонд премии "Ясная Поляна" составляет 6,7 млн рублей. Это крупнейшая литературная премия России", - говорится в сообщении.

Отмечено, что прием заявок на сайте премии продлится до 22 марта, заявить можно книгу, изданную после 2022 года. Номинаторами могут выступить издательства, литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет. "Надеюсь и на яркие переводные тексты. Очень хотелось бы находить и открывать читателям авторов из Латинской Америки, Африки, Азии, стран арабского мира. Литература остается лучшим проводником в неизведанное, лучшим способом понять жизнь, мечты и чаяния других, далеких людей", - приводит пресс-служба слова председателя жюри премии, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

Лауреат номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, авторы, вошедшие в короткий список, поделят между собой 1 млн рублей. В номинации "Иностранная литература" 1,2 млн рублей получит лауреат-зарубежный писатель, 500 тыс. рублей - переводчик книги на русский язык. Лауреата-переводчика номинации "Пропущенные шедевры" поощрят суммой в 250 тыс. рублей, а издательство, выпустившее книгу, - специальным дипломом, лауреату номинации "Личность" достанется 250 тыс. рублей. Корме того, 100 тыс. рублей выплатят награжденному специальным призом компании Samsung "Выбор читателей", его присуждают автору произведения, набравшего наибольшее количество голосов в читательском интернет-голосовании.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Саша Николаенко, Венко Андоновский, Юрий Абрамов, Ирина Дорогина, Рагим Джафаров и другие.