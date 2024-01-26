Казань станет столицей второй Всероссийской детской Фольклориады

В ней примут участие более 1 тыс. человек

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Всероссийская детская Фольклориада пройдет в 2024 году в столице Республики Татарстан Казани с 19 по 23 июня, объединив более 1 тыс. участников из разных российских регионов, сообщает министерство культуры России.

"Главными героями Всероссийской детской Фольклориады станут юные хранители и исследователи нематериального этнокультурного достояния - участники и солисты фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнители на национальных инструментах. Они представят зрителям традиции и культуру народов России. В течение пяти дней на лучших сценических площадках Казани, в парках и площадях пройдут десятки мероприятий", - отмечается в сообщении.

В число событий вошли праздничное шествие, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. Подробная программа будет объявлена после утверждения состава участников. Прием заявок продлится до 15 марта.

Первая Всероссийская детская фольклориада прошла в июне 2022 года в Чебоксарах. Инициатором и организатором проведения фольклориады является Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Первая Всероссийская детская фольклориада вошла в план основных проектов Года культурного наследия народов России.