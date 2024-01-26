В Калькутте на фестивале представили детские фильмы и мультфильмы из России

Генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин отметил, что российские ленты вызывают большой интерес местной публики

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Российские детские фильмы и мультфильмы представлены на Международном фестивале детского кино, который открылся в Калькутте. Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в этом городе Алексей Идамкин, российские ленты вызывают большой интерес местной публики.

"Российские кинокартины традиционно вызывали интерес жителей "культурной столицы" Индии. По сравнению с Калькуттским международным кинофестивалем, который возобновил свою работу после пандемии еще в 2022 году, Международный фестиваль детского кино открылся в Калькутте впервые с 2020 года. На этом показе во внеконкурсной программе представлены семь российских лент и неудивительно, что они тоже вызвали живой интерес", - сказал Идамкин.

Он отметил, что фестиваль, хоть и посвящен детскому кинематографу, привлекает и детей, и взрослых. Билеты достать уже не так просто.

"Хотелось бы отметить, что некоторые российские ленты будут показаны с английским дубляжом, что гораздо комфортнее для маленьких зрителей при просмотре, чем чтение субтитров", - добавил собеседник агентства.

Всего на фестивале будет показано пять мультфильмов из России: "Иван Царевич и Серый волк 5" (режиссер Константин Феоктистов, 2022), "Альмандар из деревни Альдермеш" (Сергей Киатров, 2023), "Три богатыря и Конь на троне" (Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, 2021), "Кощей. Начало" (Андрей Колпин, 2021), "Чинк: Хвостатый детектив" (Григорий Вожакин, 2023). А также два художественных фильма: "Вне зоны доступа" (Анна Курбатова, 2021) и "Детство Чика" (Аслан Галазов, 2020).

Калькуттский Международный фестиваль детского кино продлится до 29 января.