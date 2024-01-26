В Анкаре открылась выставка ко дню рождения Владимира Высоцкого

Организаторы провели лекцию о жизни и творчестве поэта и показали видеообращение сына певца Никиты Высоцкого

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. В турецкой столице в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) открылась выставка "Четыре четверти пути", посвященная Владимиру Высоцкому и приуроченная к годовщине его рождения (25 января). Мероприятие организовано РЦНК в сотрудничестве с Музеем Владимира Высоцкого в Москве и Музеем русской музыки в Анкаре.

Как рассказала ТАСС координатор выставки Алена Палажченко, целью этого мероприятия является "не только познакомить турецкую публику с творчеством исполнителя, но и объяснить Высоцкого туркам". Для этого в день открытия состоялась лекция об исполнителе, о его жизни и творчестве, организаторы провели также урок русского языка, спели вместе с аудиторией песни и показали видеообращение сына певца Никиты Высоцкого.

"Мы сделали переводы значительной части песен. Но этим мы не ограничились, мы постарались объяснить людям этим произведения, скрытые в них смыслы и реалии, характерные для истории нашей страны. Мы хотим, чтобы граждане Турции, которые пришли сегодня, пели вместе с нами песни Владимира Семеновича", - сказала она.

На открытие выставки в РЦНК пришли представители руководства ряда столичных вузов, сотрудники Министерства культуры и туризма Турции, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, студенты. Отдельный зал в здании центра был отдан под экспозицию фотографий Высоцкого, их можно было изучать под звуки его песен, которые специально для антуража воспроизводили с виниловой пластинки. Публика могла также ознакомиться с книгами о Высоцком или его собственного авторства. "Имя Владимира Семеновича Высоцкого отразилось в душе каждого советского человека. Мы все знаем его песни, поем их, мы все выросли на них. Очень хорошо, что мы несем его творчество в массы, что знакомим зарубежную, турецкую публику с его творчеством", - сказал на мероприятии посол РФ.

Палажченко отметила очень высокий интерес среди турок к Высоцкому. "Мы сегодня провели урок русского языка, мы объяснили людям смысл песен Высоцкого, многие реалии, которые туркам не знакомы. Удивительно, но весь зал пел песни Владимира Семеновича вместе с нами, и многие люди расчувствовались и плакали", - сказала она.

Никита Высоцкий в своем видеообращении отметил, что рад тому, что день рождения его отца празднуют не только в России, но и в других странах. Он также высоко оценил усилия специалистов в Турции, которые перевели песни и постарались донести их смысл, объяснить его иностранной публике.