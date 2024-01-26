В Крыму прошел первый концерт "Музыкальной сборной России"

На нем выступили солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов Иван Кощеев, Илья Михайлов и Ефим Мясников

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Первый концерт классической музыки в рамках проекта "Музыкальная сборная России в Воронцовском дворце", популяризирующий культурное наследие страны, прошел в Алупке Республики Крым, сообщила ТАСС заведующая отделом по научно-просветительской работе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Светлана Верховская.

"Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина дал в Воронцовском дворце в Алупке первый концерт проекта "Музыкальная сборная России". Зрители встречали музыкантов очень тепло, зал был полный", - сказала она.

В честь места проведения цикл концертов, которые будут проходить ежемесячно, получил название "Музыкальная сборная России в Воронцовском дворце". Выступили солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов Иван Кощеев (фортепиано), Илья Михайлов (виолончель) и Ефим Мясников (гобой), которые исполнили сочинения Моцарта, Лалье, Паскулли, Шостаковича, Прокофьева и Ростроповича.

"Музыкальная сборная России" - уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты - лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса имени П. И. Чайковского перед конкурсными выступлениями.