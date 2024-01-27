Филармония посвятит два события Ленинградской симфонии Шостаковича

Для исполнения этой симфонии объединят музыкантов из двух оркестров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в Большом зале Филармонии в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это будет акция памяти защитников города, в том числе и тех 80 музыкантов, которые 9 августа 1942 года ценой невероятных усилий исполнили симфонию в осадном кольце, сообщили на пресс-конференции, посвященной этому событию.

"На исполнении этой симфонии, написанной для расширенного состава, мы объединим музыкантов двух наших оркестров. Мне кажется, эту традицию (объединения оркестров - прим. ТАСС) мы продолжим и впредь", - сказал на пресс-конференции главный дирижер Заслуженноно коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии, народный артист РФ Николай Алексеев. Для исполнения он собрал состав из 124 музыкантов.

Как отметил дирижер, сама блокадная эпопея - это и личная история его семьи. Дед дирижера в феврале 1942 года умер в городе от истощения. Испытания блокадой выпали и на долю его отца.

Блокадная премьера, исполненная Оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, стала символом мужества жителей осажденного города. Этой теме в новом ракурсе посвятила свою книгу "Седьмая симфония. Партитура памяти" доктор исторических наук Юлия Кантор. Презентация новинки в этот же день пройдет в Бетховенском фойе Большого зала. Как рассказал корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский, впервые исследование Седьмой симфонии, опираясь на огромное число архивных документов, провел не музыковед, а историк. Это позволило существенно дополнить знания о "знаменитой ленинградке", как назвала симфонию Анна Ахматова, узнать новые имена и в неожиданном ракурсе взглянуть на уже известные. Уточнены многие факты, связанные с подготовкой премьеры Седьмой в СССР и за рубежом, детально изучены география и календарь исполнений.

В широком плане книга дает возможность не только узнать новые факты об этом уникальном явлении гуманитарной истории Второй мировой, но и побуждает задуматься о роли искусства в мире, охваченном войной.