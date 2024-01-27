В фестивале Дмитрия Шостаковича в Красноярском крае примут участие около 120 артистов

Мероприятия продлятся до 11 февраля

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Около 120 артистов примут участие в фестивале Дмитрия Шостаковича, который проходит в городах Красноярского края с 27 января по 11 февраля. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.

"Около 120 артистов примут участие в фестивале Дмитрия Шостаковича, который посвящен творчеству легендарного советского композитора и 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Фестиваль стартует 27 января. В этот вечер в Большом зале Красноярской филармонии в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Ланде прозвучит Симфония № 7 "Ленинградская" Д. Шостаковича", - сообщили в филармонии.

В рамках фестиваля 28 января в малом зале им. И. В. Шпиллера Красноярской филармонии выступит Государственный квартет имени Бородина. Коллектив исполнит квартеты Шостаковича. На этой же сцене 1 февраля выступит камерный оркестр "Дивертисмент" из Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя Ильи Иоффа. "В первом отделении музыканты исполнят симфоническую картину М. Мусоргского "Ночь на Лысой горе" и Альтовую сонату Д. Шостаковича в версиях для струнного оркестра И. Иоффа", - пояснили в филармонии.

Также концерты пройдут в Зеленогорске и Дивногорске. В рамках фестиваля запланирована просветительская программа. Пройдут лектории по творчеству Шостаковича.