"Газпром-медиа" снимет два фильма о жертвах нацистского геноцида

Генеральный директор холдинга Александр Жаров отметил, что документальная картина выйдет 22 июня 2024 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" выпустит два фильма, один документальный и один художественный, посвященные жертвам нацистского геноцида. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

По словам Жарова, документальная картина выйдет в 2024 году ко Дню памяти и скорби, 22 июня. Продюсером фильма выступит Максим Беспалый, снявший исторический сериал "Романовы".

"В планах снять документальный фильм, который мы разместим на площадках холдинга и предложим к размещению всем российским платформам на некоммерческих условиях, чтобы как можно больше зрителей узнали о чудовищных преступлениях немецких захватчиков на территории нашей страны", - привели слова Жарова в пресс-службе холдинга.

Работа над художественной картиной ведется совместно с продюсером Инессой Юрченко, премьера запланирована на 2025 год.

Как пояснили в пресс-службе, оба фильма посвящены геноциду советских детей в годы Великой Отечественной войны. Так, в Гатчинском районе Ленинградской области фашисты организовали около 13 концентрационных лагерей. Один из них, в поселке Вырица, назывался "Детским домом". В нем содержались дети до 14 лет.

"К 80-летнему юбилею Великой Победы в следующем году мы готовим полнометражную картину, героями которой станут выжившие дети, спасенные благодаря местному батюшке Серафиму Вырицкому, ныне канонизированному Русской православной церковью. И с помощью художественного языка кино, я надеюсь, донесем эту историю до миллионов неравнодушных людей", - добавил Жаров.