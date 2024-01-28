В Петербурге покажут документальный спектакль "Живые картины блокады"

Роли в постановке исполнят артисты театра-фестиваля "Балийский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Эрмитажный театр станет действующим лицом документального спектакля "Живые картины блокады", премьера которого будет показана в субботу на этой сцене. Показ приурочен к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Мы использовали воспоминания абсолютно разных сотрудников, каждый из которых по-своему вспоминает те блокадные годы, когда выполнение служебных обязанностей порой требовало героических усилий", - рассказал журналистам автор сценария и режиссер спектакля Игорь Коняев. На фоне военной хроники в спектакле разворачиваются картины личных судеб тех, кто сберег Эрмитаж, - история их тревог и радостей, любви и надежд.

"Живые картины блокады" - совместный проект Государственного Эрмитажа и театра-фестиваля "Балийский дом", артисты которого играют в спектакле. Сценографию и костюмы создала Дарья Здитовецкая. После Эрмитажа эта камерная постановка будет играться на Малой сцене "Балтийского дома".

Один из героев спектакля - директор Эрмитажа Иосиф Орбели, под руководством которого была проведена эвакуация картин в тыл. В июле 1941 года большая часть эрмитажной коллекции была вывезена двумя особо охраняемыми эшелонами через Вологду, Киров и Пермь в Свердловск. Третий эшелон вывезти не успели, и эти сокровища были спасены работниками Эрмитажа в его подвалах.

Гитлеровские позиции находились на расстоянии всего 14 км от музея. В здание Эрмитажа попало 32 снаряда. Картины Эрмитажа были вынуты и отправлены в тыл, а рамы остались висеть на своих местах. Благодаря этому сотрудники Эрмитажа восстановили экспозицию через 18 дней после возвращения картин из эвакуации. Эрмитаж распахнул двери для посетителей еще до конца войны, 8 ноября 1944 года. Посетители увидели временную выставку памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады. А ровно через год, 8 ноября 1945 года, Эрмитаж полностью открылся для публики.