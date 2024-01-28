Норильский театр поставил спектакль по фильму Шпаликова "Долгая счастливая жизнь"

Премьерный показ запланировали на 10 февраля

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Самый северный драматический театр в мире - Норильский Заполярный театр драмы - поставил спектакль по советской кинокартине Геннадия Шпаликова "Долгая счастливая жизнь". Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.

"Норильский Заполярный театр поставил спектакль по киносценарию советской кинокартины 1966 года "Долгая счастливая жизнь". Режиссером картины был известный советский поэт и сценарист Геннадий Шпаликов. Это новое, современное решение для нашего театра. В частности, на постановку этого спектакля был приглашен режиссер Максим Соколов из Санкт-Петербурга. Ему очень нравится наследие Шпаликова. В данном случае Соколов работал именно со сценарием, а сценарий гораздо более поэтичен, чем фильм. Фильм все-таки приземлен. В этом уникальность постановки", - сообщила Шебеко.

Один из героев спектакля стал сам Шпаликов. "Он выступает как голос автора. Играет поэта заслуженный артист России Сергей Ребрий", - пояснила Шебеко.

Премьерный показ постановки запланирован на 10 февраля.

Норильский Заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского - самый северный драмтеатр в мире. Он был основан на рубеже 1941-1942 годов.

О Шпаликове

Геннадий Шпаликов - сценарист, кинорежиссер и поэт. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Застава Ильича", "Я шагаю по Москве", "Я родом из детства", "Ты и я", а также к анимационным работам "Жил-был Козявин" и "Стеклянная гармоника". Он написал тексты песен и стихотворений "Я шагаю по Москве", "Людей теряют только раз", "Бывают крылья у художников", "По несчастью или к счастью…", "Садовое кольцо", звучащих в различных фильмах. Первый сборник произведений Шпаликова "Избранное" вышел в 1979 году. В 1966 году он снял картину "Долгая счастливая жизнь" по своему сценарию.