В Архангельске стартовал фестиваль молодых исполнителей Forever Young Classic

Мероприятие открыла органистка из Казани Аида Глухова

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Фестиваль молодых исполнителей Forever Young Classic, который начался в Архангельске, открыла органистка из Казани Аида Глухова. В программе "Между небом и землей" она исполняет сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Вьерна, Георга Бёма, Тьерри Эскеша и Юлиуса Ройбке, программа подготовлена специально для архангельского концерта, сообщила исполнительница.

"Программа составлена так, чтобы слушатель смог совершить путешествие по разным эпохам и проследить эволюцию органной культуры - от старинной немецкой музыки, представленной Иоганном Себастьяном Бахом и Георгом Бёмом, через великолепие романтических французских органных сочинений Луи Вьерна и современных произведений Тьерри Эскеша", - сказала ТАСС Глухова.

В восьми программах фестиваля примут участие 70 артистов из Архангельска, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. "Главный критерий - молодые исполнители, но четкого возрастного ценза нет. И, конечно, к ним присоединяются опытные коллеги. Например, в концерте Камерного оркестра на передний план выходят молодые солисты, но остальные их коллеги на сцене - артисты разных возрастов, в том числе те, кто там играет со дня основания", - пояснили ТАСС в оргкомитете.

2 февраля состоится сольный концерт скрипача Алексея Ефимовского. Его концерт "Гений скрипки" посвящен известному советскому скрипачу и дирижеру Давиду Ойстраху. 3 февраля в Архангельск впервые приедет Хор мальчиков Санкт-Петербурга. 40 юных хористов в зале архангельской кирхи представят программу Cantate Domino с сочинениями Шуберта, Мендельсона, Верди, Орфа, Дженкинса, Архангельского, Бортнянского, Гаврилина и других композиторов.

В Архангельске также будут выступать лауреаты международных конкурсов Виктор Воробьев (флейта) и Елена Пикалова (фортепиано), Архангельский филармонический камерный оркестр представит программу "Гармонические вдохновения". 14 и 15 февраля группа "Неизвестный композитор" соберет слушателей на концерте "Во имя любви". Группа объединяет в своей музыке строгость и спокойную красоту Русского Севера с балканским драйвом и задором восточной музыки.

Фестиваль завершится 23 февраля концертом трио Kindly raime. Музыканты исполнят музыку из дилогии Ori, серии Heroes of Might and Magic, World of Warcraft и других известных игр. Саундтреки прозвучат в авторском переложении для фортепианного трио.