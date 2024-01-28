В Великом Новгороде завершился международный фестиваль "Открытое искусство"

Мероприятие закрыл концерт лауреатов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Международный образовательный фестиваль "Открытое искусство" завершился в Великом Новгороде концертом лауреатов, который открыла народная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Ирина Мазуркевич стихами Михаила Дудина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Прошел концерт-закрытие и церемония награждения по "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство". По традиции, в нем также приняли участие лауреаты первой степени и члены жюри. <...> прозвучало стихотворение Михаила Дудина", - сказали в пресс-службе.

Всего для участия было получено 919 заявок от 3 406 человек из 63 регионов, включая два региона Китая и три Белоруссии. По итогам отборочного тура, участниками фестиваля стали 1 610 детей, из них 1 379 юные таланты из различных регионов России, Китая и Белоруссии, 231 - жители Великого Новгорода и Новгородской области.

Фестиваль открылся гала-концертом, в котором свое мастерство продемонстрировали наставники юных талантов, выдающиеся деятели искусств России. Участников ждали очные прослушивания. Конкурсная - не главная составляющая фестиваля. В рамках образовательной программы члены жюри провели также мастер-классы, семинар и круглый стол с участниками, трансляции концертов и образовательных мероприятий посмотрели более 250 000 зрителей.

"Идея воссоединения, отражающая духовный уровень развития нашего общества, его творческое начало и неиссякаемые способности юных талантов, стала культурным кодом фестиваля. Наша главная задача - направить детей, помочь им выбрать правильный вектор на мастер-классах и конкурсных мероприятиях в Великом Новгороде. Мы видим, как из года в год, ребята становятся все профессиональнее и оттачивают свои вкус и мастерство, как дети стремятся приехать сюда из разных регионов России, а теперь и стран, ради общения с мастерами и своими сверстниками", - подытожил художественный руководитель Международного образовательного фестиваля "Открытое искусство", заслуженный артист России, экс-премьер Мариинского театра, главный балетмейстер Большого театра Белоруссии Игорь Колб.