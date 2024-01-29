В Подмосковье объявили победителей конкурса чтецких работ имени Чехова

Лауреатом первой степени стал Никита Шайдаров из Государственного Академического Малого театра

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей XIV Международного конкурса чтецких работ имени А. П. Чехова прошла в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

"В "Театральном дворе" государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV Международного конкурса чтецких работ им. А.П.Чехова. Тема нынешнего конкурса - "Чехов и Пушкин", поэтому на сцене звучали произведения двух классиков русской литературы", - сказали в пресс-службе.

Председатель жюри Юрий Голышев отметил, что проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. С каждым годом участников конкурса становится больше.

"В непростом виде исполнительского мастерства соревновались 35 молодых профессиональных артистов и студентов ведущих театральных вузов России и Республики Беларусь. Из которых жюри конкурса определило победителей", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что лауреатом первой степени стал Никита Шайдаров - Государственный Академический Малый театр (А. П. Чехов "Мститель"). Лауреаты второй степени: Александр Денисов, Театральный институт имени Бориса Щукина (А. С. Пушкин "Полтава"); Даниил Еремин, Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (А. С. Пушкин "Выстрел").