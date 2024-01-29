В Казахстан пригласили хореографов из РФ для работы с новым "Ансамблем единства"

Также приглашены хореографы из Узбекистана

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Хореографы из России и Узбекистана приглашены в Казахстан для работы с созданным в республике новым мультинациональным "Ансамблем единства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

"1 марта они (ансамбль - прим. ТАСС) исполнят массовые и сольные хореографические композиции, инструментальные и вокальные номера. Для совместной работы и обмена опытом по постановке номеров и созданию уникальных танцевальных композиций были приглашены выдающиеся зарубежные хореографы, заслуженные деятели из России, Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как пояснила глава ведомства Аида Балаева, слова которой приводит пресс-служба, "впервые в истории Казахстана и СНГ" в стране "создан мультинациональный ансамбль песни и танца". По ее словам, "в его уникальный репертуар будут включены музыкальное наследие и искусство 130 этносов, история которых тесно переплетена с историей казахского народа и становления независимого Казахстана".