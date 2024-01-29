Специалистов сферы культуры для Таджикистана планируют готовить в трех вузах РФ

Первый заместитель министра культуры Таджикистана Обид Назариён сообщил, что подготовка специалистов будет проходить по плану работы, который главы министерств культуры РФ и его страны подписали в ноябре 2023 года в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Работников сферы культуры для Таджикистана планируется готовить в трех российских вузах - Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК) и Московском государственном институте культуры (МГИК). Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра культуры Таджикистана Обид Назариён.

Он отметил, что подготовка специалистов будет проходить по плану работы, который главы министерств культуры РФ и Таджикистана подписали в ноябре 2023 года в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. По его словам, этот документ предусматривает "многие направления сотрудничества [двух министерств], в первую очередь учебные, о подготовке кадров в Государственном институте театрального искусства, Государственном институте кинематографии", а также в МГИК, расположенном в Химках в Московской области.

Он отметил, что также по этому плану работы планируется реализовать несколько совместных проектов между театрами РФ и Таджикистана. Кроме того, в республике рассчитывают на проведении гастролей Мариинского театра. "Там [в плане работы] было согласование с Мариинским театром. Этот проект в этом году или в следующем году планируется реализовать с [Таджикским государственным академическим] театром оперы и балета совместно, приезд Мариинского театра в Таджикистан и стажировку работников нашего оперного театра. Пока идут переговоры", - сказал он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 16 по 18 ноября. Таджикистан на форуме представляла министр культуры Зульфия Давлатзода.