В Нижнем Новгороде обновили экспозицию о городе XIX-XX веков

Выставку продлили до конца марта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Выставку о Нижнем Новгороде рубежа XIX-XX веков дополнили и продлили до конца марта. Посетители смогут увидеть в Манеже на территории Нижегородского кремля, в том числе, веер, подаренный Федором Шаляпиным актрисе Мариинского театра, старинные театральные бинокли и другие предметы, передает корреспондент ТАСС. Выставка пополнилась экспонатами, связанными с театром.

"Из интересных экспонатов - ленточка, которую разрезали на открытии [нового здания Нижегородского городского театра на улице Большой Покровской]. Точно никто не знает, но, скорее всего, это был [нижегородский военный] губернатор Баранов и городской глава Дельвиг. Есть интересные конфетные обертки, изображающие Шаляпина в разных ролях, они уникальные", - рассказала ТАСС координатор выставки Сабина Мельник.

В экспозиции также представлены, к примеру, старинные театральные бинокли компании Ламьера, программа оперы "Жизнь за царя" в новом издании 1896 года нижегородского городского театра. "Два театральных веера, один из них был подарен актрисе Мариинского театра Шаляпиным, некоторые чертежи постройки народного дома, фотографии, программы Николаевского городского театра", - добавила собеседница, отметив, что на выставке можно увидеть тумбу со стилизованными программами театров того времени.

Выставка открылась в конце октября в здании Манежа на территории Нижегородского кремля. Основой экспозиции стали данные из книги "Гуляя по Старому Нижнему", написанной нижегородским краеведом, почетным гражданином города Татьяной Виноградовой. В основу книги взято уникальное издание 1896 года "Иллюстрированный путеводитель по Нижнему Новгороду и ярмарке", которое создал Василий Иванович Виноградов - дед Татьяны Виноградовой. Издание представляет библиографическую редкость.

Выставку посетили уже 12 тыс. человек, ее продлили до 24 марта. По словам Виноградовой, в зале посетители находятся даже за несколько минут до закрытия. "Она [выставка] нужна очень, я до закрытия была в субботу и в воскресенье, я видела, что люди идут с детьми, идут молодые, идут пары семейные, идут пожилые и всем интересно", - сказала Виноградова.

Как сообщал ТАСС, в экспозиции также можно увидеть редкие архивные фото и видеоматериалы, реальные предметы, принадлежавшие когда-то нижегородцам, храмовую икону "Чудо Георгия о змие" из разрушенной Георгиевской церкви, картины, принадлежавшие нижегородским купцам Сироткиным, Каменским, Рукавишниковы.