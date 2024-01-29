Автографы Николая Рериха выставят на торги

Лидирующая ставка за автограф составила 180 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

"Первый лот - автограф Николая Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха "Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом". Работа выполнена в Нью-Йорке в конце 1920-х годов способом хромолитографии и издана по инициативе Нью-Йоркского музея Николая Рериха, основанного в 1923 году почитателями таланта художника. Внизу расположен собственноручный автограф: "An come Serge Fleury - amitir cordiale. Paris. 9.X.1930" . О графе Флери упоминается в письме Николая Рериха барону Михаилу Таубе от 28 февраля 1933 года", - говорится в сообщении.

Лидирующая ставка за автограф составила 180 тыс. рублей.

Также на аукцион выставлено машинописное письмо-сертификат Николая Рериха с его подписью со стартовой ставкой 70 тыс. рублей.

"Документ имеет слева вверху тисненный герб Рерихов и содержит текст на английском языке, в переводе звучащий: "Наггар. Кулу. Пинджаб. Индия. 15 декабря 1933 года. Сертификат. Настоящим удостоверяю, что картина "Гималаи" (1933), отправленная из Наггара 15 декабря через компанию "Маккиннон Маккензи Бомбей" в Ассоциацию Музея Рериха, 12 улица де Пуатье, Париж VII, Франция, - это моя оригинальная картина, отправленная для выставки бесплатно и без использования ее в каких-либо коммерческих целях. Я подтверждаю, что все вышесказанное верно и правильно. Николай Рерих", - отмечает пресс-служба.