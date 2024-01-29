В Новгороде установили дату создания иконы Богоматерь Тихвинская начала XVIII века

Серебряный чеканный оклад еще находится в работе в мастерской реставрации металла

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Точную дату создания иконы Богоматерь Тихвинская начала XVIII века установили при реставрации в Новгородском музее-заповеднике. Работы проводились в мастерской реставрации темперной живописи Новгородского музея-заповедника Наталией Железняковой, художником-реставратором первой категории, сообщили в пресс-службе музея.

"Работы по реставрации иконы начала XVIII века Богоматерь Тихвинская выявили точную дату ее создания. Икона размером 36,5х31,5х3,5 см была написана в марте 1702 года, предположительно, мастером Оружейной палаты. В настоящее время реставрация иконы "Богоматерь Тихвинская" завершена. Работы проводились в мастерской реставрации темперной живописи Новгородского музея-заповедника Наталией Железняковой, художником-реставратором первой категории. Серебряный чеканный оклад еще находится в работе в мастерской реставрации металла", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в музее, когда с живописной поверхности иконы удалили серебряный оклад, под сильно потемневшим покровным слоем обнаружилась едва различимая надпись. Чтобы ее прочитать, было решено провести рентгенографическое исследование. Здесь на помощь музейным сотрудникам пришли новгородские медики. Специалисты городского травмпункта во главе с заведующим Михаилом Шебановым провели съемку музейного экспоната на современном рентгеновском аппарате.

Далее в процесс исследования включился музейный фотограф Константин Храмов, который сделал снимки иконы в УФ- и ИК-диапазонах. И только на этом этапе удалось с определенностью выявить и прочитать надпись "172 (1702) Марта А В (1702) Г ду". После проведенного исследования в реставрационной мастерской авторская живопись иконы была полностью раскрыта из-под потемневшего покровного слоя. Подведен реставрационный грунт, выполнено тонирование.

Икона поступила в музейное собрание церковных ценностей в 1920-1930-е годы из церкви Апостолов Петра и Павла на Славне. В годы Великой Отечественной войны была вывезена в эвакуацию, возвращена в Новгородский музей в 1945 году. Увидеть отреставрированную икону посетители могут в экспозиции "Русская икона XI-XIX вв." в здании Присутственных мест в Кремле.