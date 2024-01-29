Хоры воскресных школ Москвы выступят на фестивале в "Зарядье"

Концерт состоится 4 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фестиваль хоров воскресных школ состоится в большом концертном зале "Зарядье" в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.

"Фестиваль проводится при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на протяжении 13 лет и с каждым годом привлекает к себе все большее внимание. В этом году в фестивале примут участие лучшие детские хоровые коллективы со всей Москвы, включая детскую хоровую студию "Ключ", хоровую школу мальчиков и юношей "Богоявление", детское отделение Синодального хора и многие другие. Всего на сцене выступят более 350 юных певчих", - говорится в сообщении.

В качестве специальных гостей в фестивале примут участие оркестр Voce Anima под управлением Михаила Котельникова и один из первых профессиональных хоров страны - Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

"Детские коллективы будут выступать на одной сцене с профессиональными музыкантами и перенимать опыт исполнительского искусства прямо во время фестиваля. Каждый коллектив-участник представит свою собственную хоровую школу и исполнит музыкальную программу, куда войдут светские и духовные хоровые произведения русских композиторов", - добавили в департаменте.

Фестиваль состоится 4 февраля. "Начало в 14:00 по адресу: улица Варварка, 6, строение 4 - большой концертный зал "Зарядье". Мероприятие организовано Фондом содействия возрождению Синодального хора при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и Всея Руси по развитию русского церковного пения", - отмечается в анонсе.