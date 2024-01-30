Актеры и режиссеры поделились воспоминаниями о "Мосфильме"

Киноконцерн 30 января отмечает свое 100-летие

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Киноконцерн "Мосфильм" отмечает 30 января свое 100-летие. Нынешнее название киностудия получила в 1936 году, однако датой ее основания принято считать 30 января 1924 года. В этот день век назад состоялась премьера авиационной драмы "На крыльях ввысь" Бориса Михина - первого фильма, снятого на в будущем главной отечественной кинофабрике.

Позже на студии работали Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Элем Климов, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и многие другие мастера, создавшие на "Мосфильме" более 2,5 тыс. картин. Многие из них стали классикой советского и российского кинематографа. К юбилею киностудии актеры и режиссеры поделились с ТАСС воспоминаниями, как они впервые оказались на "Мосфильме", и рассказали, какую роль он сыграл в их жизни.

Сон под дубленкой и симпатичный парниша

Кинорежиссер и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров впервые оказался на киностудии еще в 10 классе благодаря своему отцу. Георгий Шахназаров дружил с режиссером Андреем Кончаловским и попросил того, показать "Мосфильм" своему сыну, который увлекался кинематографом. Кончаловский тогда работал над картиной "Дворянское гнездо" и отвел юного Шахназарова на декорацию. "Она была очень красивая, это был театр в помещичьей усадьбе. В сцене девушка входит, ставит свечу и уходит. И это снимали полдня. Я тогда сидел и думал, почему так долго? Потом он привел меня к ним на обед. Тогда я впервые увидел великого оператора Георгия Рерберга, он под дубленкой лежал. По-моему, с похмелья", - пошутил режиссер.

"А если говорить серьезно, то впервые на "Мосфильм" я пришел работать ассистентом по актерам на картину Игоря Таланкина "Выбор цели". Я стоял у отдела кадров, куда пришел оформляться, и увидел, как по коридору идет Иннокентий Смоктуновский. Как я потом узнал, шел он из гримерной. Видно, что у него было хорошее настроение, потому что, когда он прошел мимо, то похлопал меня по плечу и сказал: "О, симпатичный парнишка!". И пошел дальше. Я совершенно обомлел, потому что Смоктуновский уже тогда был большой звездой и очень нравился мне как актер. Помню, подумал, как же запросто Смоктуновский тут ходит", - поделился режиссер.

По словам Шахназарова, половину из юбилейной даты "Мосфильма" он проработал здесь, на студии, а с 1998 года является ее руководителем. При нем "Мосфильм" полностью модернизировался, обзавелся новыми большими павильонами, обустроенными по последнему слову техники. При этом Шахназаров даже не помышлял, что когда-то возглавит одну из крупнейших мировых кинофабрик. "Я не мог себе этого представить, как и не мог представить, в каком состоянии тогда будет "Мосфильм", - сказал он и добавил, что отечественное кинопроизводство тогда переживало сложнейшие времена.

Как на первом балу Наташи Ростовой

Народная артистка России Светлана Дружинина, режиссер киносаги о гардемаринах, и в кинематограф, и на "Мосфильм" попала в 1953 году выпускницей хореографического училища при Государственном академическом Большом театре (ныне Московская государственная академия хореографии). "Нас водили в Большой театр на прослушивания, репетиции, участие в опере и балете. И там нас всегда поджидали всевозможные мосфильмовские помощники режиссера. Меня тогда спросили, хочу ли я сниматься в кино? Для этого мне надо было приехать на "Мосфильм", чтобы прочитать сценарий. Это был первый "Фитиль", который организовал на "Мосфильме" Сергей Михалков", - рассказала она.

Дружинина пояснила, что в небольшой зарисовке она играла юную скрипачку, которую по сюжету сбивает пьяный водитель (мораль была такова, что пьяным за рулем ездить нельзя) в исполнении актера Петра Глебова. "Совершенно никому не ведомый тогда артист, но в будущем известнейший актер, который играл во многих фильмах, в том числе в "Тихом Доне". У него в авоське было два мандарина и два бутерброда. Это был 1953 год, мандарины были тогда лакомством невероятным", - добавила артистка.

Официально работать Дружинина пришла в первый павильон "Мосфильма" год спустя, когда ее утвердили на роль в фильме "За витриной универмага" Самсона Самсонова. "Когда ассистентка довела меня до порога первого павильона, я обомлела, потому что это был огромный двухэтажный магазин, где была масса товаров, даже шубы и платья. Всюду бегали покупатели, а продавцы их уговаривали что-то купить", - поделилась она.

Дружинина сравнила свое впечатление от "Мосфильма" с первым балом Наташи Ростовой из романа "Война и мир". "Это был мой первый шаг, сердце замирает, потому что там начиналась моя киножизнь. В 1953 году меня давили, а в 1954 году я уже снималась в кино. Но мне было интереснее работать в режиссуре. Нисколько об этом не жалею, потому что я сейчас счастлива, что у меня такая жизнь. "Мосфильм" - это мой дом и дом моего мужа (кинооператор, народный артист РФ Анатолий Мукасей, снявший все фильмы Дружининой - прим. ТАСС). Правда, мы познакомились в киноинституте, но работали на "Мосфильме", вместе снимая фильмы", - сказала она.

Самые яркие годы

"Когда я переступила порог "Мосфильма", мне навстречу шел Юлий Райзман - легенда кинематографа, Герой Социалистического Труда. А в производственном корпусе меня ждал Георгий Данелия, мой учитель по Высшим режиссерским курсам. Я вступала в храм, в храм настоящего высокого кинематографа, - поделилась воспоминаниями народная артистка РФ режиссер Алла Сурикова. - Я уже успела наполучать ран и ссадин на студии имени Довженко, сняв детскую "полочную" картину. Конечно, о "Мосфильме" я мечтала. И тут мечта сама шагнула мне навстречу: Георгий Николаевич, зная о моих злоключениях с картиной "Предположим - ты капитан", предложил мне снять кино по сценарию классика советского кино Эмиля Брагинского - "Суета сует" в своем объединении "Ритм на "Мосфильме".

По словам Суриковой, не сразу и не слишком обрадовался ее появлению на "Мосфильме" тогдашний генеральный директор Николай Сизов.

"Строгий, серьезный, все его боялись. Но на самом деле он был доброжелательный и настоящий. И если говорил "да", то за своим "да" всегда стоял до конца. Я не подвела ни его, ни своего учителя: "Суета сует" в 1979 году получила приз "За режиссуру" на фестивале "Молодость "Мосфильма". С картиной я побывала во всех наших республиках. В Ереване, на родине моего героя Фрунзика Мкртчяна, меня и картину представлял лично Николай Трофимович. А я там же, в Армении на каком-то застолье, когда речь зашла - чей начальник лучше, - выпила на спор почти целый стакан коньяка за Сизова", - рассказала она и добавила, что с "Мосфильмом" связаны самые яркие годы ее жизни.

Заслуженная артистка РФ актриса Ирина Пегова в студенчестве была на "Мосфильме" однажды, но вспомнила, как тогда пришла на киностудию с папкой своих фотографий, которые артисты тогда оставляли в кабинетах в качестве визитных карточек.

"Этот проход по коридорам "Мосфильма" первый раз в жизни. Заходишь в каждый кабинет и кладешь свою карточку, где написано "Пегова Ирина, такого-то года рождения, такое-то образование". Когда я первый раз сюда ехала, мне кажется, что это был трамвай или троллейбус от Киевской. Мне тогда казалось, что это так далеко, что это где-то за городом, потому что я дальше стен ГИТИСа никуда не выходила. Мне казалось, что "Мосфильм" - это какая-то отдельная страна", - вспомнила Пегова.

Каждый уголок остается в памяти

Родным домом считает "Мосфильм" народный артист России Сергей Безруков. Впервые он оказался на "Мосфильме" как актер групповых сцен в фильме "Похороны Сталина" Евгения Евтушенко. "Я тогда был еще совсем юный, лет 15, но он во время очередных проб сказал: "Знаешь, я все равно тебя сниму в кино". Потом позвал художника по костюмам к себе в кабинет на "Мосфильме", я очень хорошо помню эту обитую красной кожей дверь с надписью "Евтушенко", и сказал ему: "Подберите вот этому будущему народному артисту костюм". Для меня тогда это было потрясением. Я рассказал об этом отцу, а тот ответил: "Гордись, это Евтушенко", - рассказал Безруков.

По словам артиста, в коридорах киностудии очень легко заблудиться, но возвращаться сюда хочется всегда. "Ноги меня всегда сами ведут безошибочно, они помнят тут каждый уголок. Все декорации остаются в памяти, ты навсегда помнишь тот мир, который создавали художники-постановщики, а мы оставляли там свою энергию. Представляете, сколько энергии в этом месте накопилось за 100 лет? Это место, где все пропитано настоящим искусством", - подытожил Безруков.