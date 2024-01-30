На Дальнем Востоке впервые представят выставку африканской этнографии новосибирского музея

Коллекция "Черная Африка" включает в себя ритуальные маски, скульптуры, музыкальные инструменты, украшения, предметы быта двух десятков больших и малых народов

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Насчитывающая более 200 предметов коллекция африканской этнографии "Черная Африка" из фондов Новосибирского областного краеведческого музея впервые будет показана в регионах Дальнего Востока. Первая выставка откроется в Южно-Сахалинске в феврале, сообщила в интервью ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Юлия Шуклина.

"Наконец, в этом году мы возобновим выезды наших выставок за пределы музея. Наш проект "Черная Африка" - это коллекция, насчитывающая более 200 предметов, которые относятся к африканской этнографии. Она включает не только предметы XIX-ХХ веков, но и современную этнографию - предметы, созданные современными африканскими художниками полностью в традиции и по идентичным технологиям. 21 февраля эта выставка открывается в Южно-Сахалинске. Это наш большой проект с Министерством культуры Сахалинской области и с нашими прекрасными партнерами - Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", - сказала собеседница агентства, отметив, что выставка станет первой для коллекции африканской этнографии после периода пандемии.

Директор музея добавила, что после Сахалина, где предметы пробудут два месяца, выставка едет в тур по музеям Дальнего Востока. Во второй половине года, после того, предметы летом осмотрят реставраторы, музей планирует показать коллекцию уже на юге России. "Нам важно прийти в те территории, где мы еще не выставлялись, чтобы взаимодействовать с коллегами с точки зрения обмена коллекций в выставочных форматах. Дальний Восток сегодня практически не представлен в фондах Новосибирского краеведческого музея, а значит, мы должны приложить максимальные усилия, обеспечить условия, чтобы коллекции дальневосточных музеев оказались в Сибири", - подчеркнула Шуклина.

Коллекция "Черная Африка" включает в себя ритуальные маски, скульптуры, музыкальные инструменты, украшения, предметы быта двух десятков больших и малых народов, населяющих государства Западной и Центральной Африки.

Новосибирский государственный краеведческий музей основан в 1920 году. В фондах - более 280 тыс. экспонатов, включающих, в частности, нумизматическую коллекцию, предметы быта коренных народов Сибири.