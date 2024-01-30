В Болгарии стартовала кинопанорама золотых фильмов коллекции "Мосфильма"

Большой зал Русского дома в Софии на старте кинопанорамы был заполнен почти полностью

СОФИЯ, 30 января. /ТАСС/. Кинопанорама фильмов из золотой коллекции "Мосфильма", посвященная 100-летию киностудии, торжественно открылась в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии. Зрителям был представлен исторический фильм "Ватерлоо", снятый в 1970 году кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по заказу итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса, о событиях перед битвой при Ватерлоо, а также о самой битве, завершившейся поражением войск Наполеона.

"Панорама совсем не случайно открылась фильмом "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, в свое время этот исторический фильм прозвучал очень серьезно, получив несколько наград. Сегодня мы хотели показать зрителю возможности старого "Мосфильма" в работе над масштабным кино и возможности современного "Мосфильма", так как к показу была представлена реставрированная эффектная копия", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель сектора "Кино" РКИЦ Владимир Ястреба.

"Во время последнего приезда Карена Шахназарова в Болгарию в октябре прошлого года мы провели успешные переговоры и достигли договоренности о проведении в Русском доме к столетию "Мосфильма" кинопанорамы из фильмов, входящих в золотую коллекцию киностудии. Золотая коллекция "Мосфильма" начала формироваться давно, многие из фильмов потеряли свою красочность, поэтому мы сделали акцент на старое кино, которое прошло полную реставрацию в цехах студии. Мы видим интерес зрителей к восстановленным фильмам, они делают нашу панораму эффектной и красивой", - отметил Ястреба.

О панораме

Кинопанорама "Мосфильма" не будет ограничиваться по времени, начавшись в январе, она завершится лишь к концу года. "Каждый месяц мы будем представлять зрителям по 3-4 фильма российской и советской киноклассики, снятых на "Мосфильме". Благодаря хорошим контактам с болгарской компанией, которая раньше занималась российским кино, фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на болгарском языке, что, полагаю, привлечет дополнительных зрителей. К сожалению, сегодняшняя болгарская молодежь на русском языке практически не говорит, но нам хотелось бы, чтобы они приходили и смотрели русские фильмы, ведь это классика, это серьезное кино. Нам хочется видеть у себя в гостях серьезную и широкую зрительскую аудиторию, ведь мы сейчас даем уникальную возможность увидеть лучшее кино России, причем безвозмездно. Наша кинопанорама никаких коммерческих целей не преследует, зрители могут свободно приходить смотреть кино в наши залы. Каждый из фильмов программы будет показан лишь один раз", - объяснил Ястреба.

"У нас большая палитра кино, представляющая разные жанры. Каждый из зрителей сможет найти свое любимое кино - и драму, и мелодраму, и комедию. Все фильмы заслуживают внимания, поэтому уверен, что зрительный зал будет заполняться хорошо. Этому помогают определенные санкции и негласный запрет на российское кино в Болгарии, наш Русский дом - практически единственный центр в стране, где сегодня можно посмотреть российские фильмы", - объяснил организатор кинопанорамы.

Большой зал Русского дома в Софии на старте кинопанорамы "Мосфильма" оказался заполнен почти полностью. Зрители тепло приветствовали российское кино, выразив надежду увидеть большинство фильмов программы. Всего в рамках кинопанорамы планируется представить более 50 кинокартин.

Юбилей "Мосфильма"

Киноконцерн "Мосфильм" отмечает во вторник свое 100-летие. Нынешнее название киностудия получила в 1936 году, но датой ее основания принято считать 30 января 1924 года. В этот день сто лет назад состоялась премьера авиационной драмы "На крыльях ввысь" Бориса Михина - первого фильма, снятого на главной отечественной кинофабрике.