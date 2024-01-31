В Новосибирске перенесли реконструкцию театра кукол на 2025 год

И.о. министра культуры региона Юрий Зимняков отметил, что область подавала заявку в федеральный бюджет

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Реконструкция Новосибирского областного театра кукол, которому более 100 лет, перенесена на 2025 год из-за неполучения федерального финансирования в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

"Заявку мы подавали в федеральный бюджет, не попали, будем дальше подавать на следующий год. В этом году не попали", - сказал Зимняков.

Директор театра Юрий Горлатых в разговоре с ТАСС отметил, что проектно-сметная документация готова. Объем средств из федеральных бюджета оценивается в 400 млн рублей, 10% от этой суммы составят средства федерального бюджета. По словам Горлатых, с началом реконструкции театр должен будет переехать на время работ. Сейчас у руководства учреждения есть договоренность с ДК Октябрьской революции, которое находится напротив здания театра кукол, и с новосибирским Домом актера.

Планируется не только обновить фасады здания, но и провести реконструкцию внутренних помещений театра, в частности административных помещений, кабинетов режиссеров, актерских гримерок и театральных цехов. Кроме этого, планируется закупка нового светового и звукового оборудования для сцены театра.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

Зимой 2019 года замминистра культуры региона Евгений Сазонов сообщал, что в ближайшие годы за счет средств нацпроекта "Культура" в Новосибирске планируется капитальный ремонт театра кукол, который располагается в здании 1909-1912 годов постройки. Оно было спроектировано известным сибирским архитектором Андреем Крячковым и имеет статус регионального памятника архитектуры.