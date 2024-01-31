В Туве впервые поставят спектакль по пьесе Замятина о вожде гуннов на тувинском языке

Премьера намечена на февраль - март 2024 года

ТАСС, 31 января. Спектакль по пьесе Евгения Замятина "Атилла" об известном правителе гуннов Аттиле впервые поставят в Туве в Национальном музыкально-драматическом театре им В. Кок-оола на тувинском языке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В Национальном музыкально-драматическом театре им В. Кок-оола впервые готовят спектакль по пьесе Евгения Замятина "Атилла". Спектакль посвящен легендарному правителю гуннов Аттиле. Будет затронут период его жизни в 434-453 годах, когда он объединил под своей властью тюркские, германские и другие племена. Мы готовим этот спектакль на тувинском языке. Сейчас переводчик как раз работает с текстом Замятина. Также будет предусмотрен синхронный перевод на русский", - сообщили в пресс-службе.

Премьера спектакля намечена на февраль - март 2024 года. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Тувы Сайдаш Монгуш.

Евгений Замятин написал пьесу "Атилла" в 1920-х годах. В России драма ставится редко. Последняя постановка была сделана в 2021 году театром из Южно-Сахалинска.