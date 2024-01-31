Театр "Урал опера балет" поставит спектакль с московским Домом культуры "ГЭС-2"

Премьерные показы пройдут в Москве и Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Московский Дом культуры "ГЭС 2" и екатеринбургский театр "Урал опера балет" поставят совместный балетный спектакль, премьерные показы пройдут в Москве и Екатеринбурге весной и летом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уральского театра.

"Дом культуры "ГЭС 2" и театр "Урал опера балет" работают над совместной постановкой современного балета. Премьера в Москве: 19-21 апреля, премьера в Екатеринбурге: 8-9 июня", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что над постановкой работают ведущие российские специалисты - хореограф Антон Пимонов, композитор Владимир Горлинский, художник по свету Константин Бинкин и художница по костюмам Елена Трубецкова, а исполнит балет труппа театра "Урал опера балет".

Отмечается, что это будет современный балет с максимально сокращенной дистанцией со зрителем. Гости благодаря возможности московской площадки смогут увидеть его с четырех сторон и сверху. А позже постановку адаптируют для сцены в Екатеринбурге.

"Театр "Урал опера балет" первым среди музыкальных театров страны начал последовательно работать с новой музыкой: здесь состоялись российские премьеры знаковых зарубежных опер ХХ века, а отечественные композиторы ежегодно пишут по заказу театра новые балеты. Именно поэтому мы сотрудничаем с театром "Урал опера балет" и счастливы делать этот проект вместе", - отметил куратор музыкальных программ "ГЭС 2" Дмитрий Ренанский.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России, география гастролей труппы - несколько десятков стран. Дом культуры "ГЭС-2" - городское пространство для развития профессионального художественного сообщества и современной культуры, объединяет выставочные залы, библиотеку, кинотеатр, концертный зал, мастерские, студии и резиденции художников.